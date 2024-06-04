Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü

Gazze'de saldırılara devam ederken Tel Aviv'e yönelik uluslararası baskı da her geçen gün artıyor. Ateşkes baskısı karşısında soykırım kabinesi üyeleri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu savaşı sonlandırması halinde hükümeti feshetmekle tehdit ederken Netanyahu'ya bir darbe de en büyük destekçisi ABD'den geldi.

NETANYAHU'YA BİR DARBE DE BIDEN'DAN

ABD Başkanı Joe Biden, Time dergisine konuştu ve açıkça Netanyahu'yu hedef aldı.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

İsrail güçlerinin Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediği sorulduğunda Biden, "Bu belirsiz" şeklinde cevap verirken Tel Aviv'in savaş suçlarını kabul ettiğini de gösterdi.

Biden'ın geçtiğimiz hafta önerdiği ateşkes teklifi Netanyahu'nun reddi dolayısıyla anlaşmaya dönüşemedi. Ateşkesin bir kez daha reddedilmesinin ardından Biden, Time'ın Netanyahu'nun savaşı kendi siyasi nedenleriyle uzatıp uzatmadığı sorusuna "İnsanların bu sonuca varması için her türlü neden var" diye cevap verdi.