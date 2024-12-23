Siyonist medyasından Türkiye alarmı: İsrail’in yeni komşusu Türkiye mi olacak?

İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post, diktatör Esad'ın düşüşünden sonra Suriye'deki gelişmeleri ele alarak Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çekti. Gazete, Esad rejiminin çökmesi durumunda İsrail'in yeni komşusunun Türkiye olacağını vurgulayarak, "İsrail, bu değişen dinamiklerin getirdiği zorluklara hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

Siyonizmin sesi olarak bilinen The Jerusalem Post (JP), Suriye'deki gelişmelere dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.

"İsrail'in Yeni Komşusu: Türkiye, Suriye'de Etkinliğini Artırıyor" başlıklı yazıda, Suriye'deki dengelerin değişmesiyle İsrail'in karşı karşıya kalabileceği zorluklara dikkat çekildi ve bu yeni durumlara hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

The Jerusalem Post Türkiye analizi (Ekran görüntüsü)

İSRAİL'İ TÜRKİYE KORKUSU SARDI

The Jerusalem Post, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karabağ ve Libya'ya girdiğimiz gibi İsrail'e de aynısını yapacağız. Yapamayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki güçlü olalım." ifadelerine dikkat çekti. Gazete, devrik Beşşar Esad rejiminin çökmesi ve Türkiye'nin Suriye ile ortak sınırının bulunması durumunda, Erdoğan'ın bu açıklamalarının İsrail'e yönelik bir kara harekâtı tehdidi olarak algılanabileceğini ve kendi açılarından rahatsız edici sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

"İSRAİL İÇİN BİR UYARI NİTELİĞİNDE OLMALI"

Gazete, Türkiye'nin 2020 Dağlık Karabağ Savaşında Azerbaycan'a yaptığı yardımların yanı sıra, Türk güçlerinin Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediği Libya iç savaşına ve 2020'de yaptığı müdahaleye de değindi. Analizde şu ifadelere yer verildi.

"Esad rejiminin bu hafta yaşadığı dramatik çöküş ve bir kısmı Türkiye tarafından yoğun şekilde desteklenen ve yönlendirilen Suriyeli muhaliflerin zaferi, İsrail'in karar vericileri için bir uyarı niteliğinde olmalı."

Siyonistler terör örgütleri ile bağlantılarını itiraf ettiler (Fotoğraf: AA)

YPG/PKK'YA YARDIM EDİYORUZ AMA...

David Ben Basat imzalı analizde, Beşşar Esad rejimini deviren Hayat Tahrir el-Şam (HTS) ve Suriye Ulusal Ordusu'nun (SMO) YPG/PKK'nın kontrolündeki toprakları da aldığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Bu savaşlar sırasında YPG/PYD'li silahlı güçler esir alındı ve Kürtler kilit bölgelerin kontrolünü kaybetti. Siyasi özerklik hırslarına rağmen silahlı Kürtler, birçok cepheden artan askeri ve siyasi baskılarla karşı karşıya."

Suriye'deki terör örgütü temsilcilerinin çeşitli kanallar aracılığıyla İsrailli yetkililere ulaşarak yardım ve koruma talep ettiği bildirilen analizde, sözde "Kürt toplumunu dost, Batı yanlısı bir güç olarak gören İsrail, Kürtlerin güvenliğini sağlamak için Batılı müttefiklerle perde arkasında çalışıyor." ifadeleri yer verilerek İsrail'in terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye verdiği desteği itiraf etti.

"TÜRKİYE DESTEKLİ GRUPLAR İSRAİL İÇİN RİSK"

Ben Basat analizinde İsrail'in de bu değişen manzaranın ortaya çıkardığı zorluklara hazırlanması gerektiğini belirtirken, Türkiye destekli güçlerin İsrail'in kuzey sınırına yakınlığının yeni riskler doğurduğunu savundu.

Aynı gazetede yayınlanan başka bir analizde de "Yeni bir Putin': Türkiye'nin Erdoğan'ı Suriye'de iktidara göz dikerken İsrail gergin bir şekilde izliyor" başlığı atıldı. Amir Bohbot imzalı analiz, İsrail'in endişe sebeplerini şöyle sıraladı:

"Katar ve Türkiye tarafından desteklenen, İsrail'e düşmanca tavır sergileyen Müslüman Kardeşler'in Sünni kolunun yükselişi, endişelere yol açtı."

SİYONİSTLERİN DE MÜTTEFİKLERİ SUYA DÜŞTÜ

Siyonist Ben Basat, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde İsrail'in müttefiki YPG/PKK'yı Suriyre topraklarından tamamen çıkarabileceğini söyleyerek, terör örgütleriniin hamisi Biden yönetiminin müdahale etmesinin beklenmediğini belirtti.

ABD'nin 47. Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump da "Suriye'de askerlerimizin ölmesini istemiyoruz." diyerek ABD'nin bölgeden çekilme olasılığını akıllara getirmişti.