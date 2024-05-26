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Siyonist İsrail'den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı 'dur' demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına alçak bir saldırı daha düzenledi. Saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırısını sert dille eleştirdi ve uluslararası toplumu tekrar bu soykırıma ortak olmamaya çağırdı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 23:43 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 00:44
Siyonist İsrail’den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi

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İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

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ŞEHİRDEN GERİYE KALAN ÇADIRLAR DA BOMBALANDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.
Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

ROKET SALDIRISINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK VE KADIN KATLEDİLDİ

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.


Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

UAD 24 MAYIS'TA 'DUR' DEMİŞTİ
UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıyı sert ifadelerle lanetledi. Çelik, soykırım eylemlerini engelleyenlerin suça ortak olduğunu vurguladı.

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