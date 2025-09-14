PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de sistematik soykırımına devam eden katil İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 25 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi:
Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım bekleyenleri, evleri, çadırları ve araçları hedef aldı.

Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti (AA)Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti (AA)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava semtinde Barselona bölgesinde bir binanın bombalanması sonucu 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Eş-Şifa Hastanesi önünde insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Kentin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail ordusu bir evi bombaladı. Saldırıyla ilgili ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.

Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti (AA)Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti (AA)

İsrail, Tel el-Heva'da yer alan El-Hur Kavşağı bölgesi ve bir fakülte yakınında ev ve binaları "robot" adını verdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan'ın doğusundaki bölgeler de hava ve topçu saldırıları ile hedef alındı.

İsrail ordusu, kentin çeşitli noktalarında, derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürler atmaya devam etti.

GAZZE'NİN ORTA VE GÜNEY KESİMLERİNE SALDIRILAR

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde El-Bahriyye bölgesi yakınında sığınmacıların kaldığı çadırı vurdu. Saldırıda ikisi kadın, üçü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım alabilmek için bekleyenler hedef alındı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti (AA)Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti (AA)

İsrail topçu birlikleri Han Yunus kentinin güneyinde ve orta kesimlerinde çeşitli bölgeleri bombaladı, bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldı.

Han Yunus'un orta kesimlerini hedef alan topçu saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde de sivillerin toplandığı bir noktayı vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Başkan Erdoğan Filistin'in sesi olacak! İsrail'i diplomatik kıskaca alacak iki kritik zirve!
İstanbul’da GPS’li eski eş dehşeti! Takip cihazı taktırdı aracın önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
MALATYA-GÖLBAŞI-NARLI-NURDAĞI demiryolu hattı yarın açılıyor! 6 Şubat depreminde hasar görmüştü
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek
Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması
Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası şok ifadeler! "İki futbolcu bitik"
Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!
Galatasaray 5'te 5 yaptı ama hedefte o yıldız var! Flaş sözler
Sahte diploma ve karot şebekesi! Rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Kişi başı 2 milyon TL
RTÜK Başkanı Şahin, Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" sözlerine tepki gösterdi!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Buradan geri dönüş olmayacak!"
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında