İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım bekleyenleri, evleri, çadırları ve araçları hedef aldı.

Siyonist İsrail durmuyor! Netanyahu hükümeti yine Gazze'ye saldırdı: 25 kişi hayatını kaybetti (AA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava semtinde Barselona bölgesinde bir binanın bombalanması sonucu 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin batısındaki Eş-Şifa Hastanesi önünde insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu. Kentin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail ordusu bir evi bombaladı. Saldırıyla ilgili ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.