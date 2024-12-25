Siyonist destekçisi Starbucks’ta grev krizi: 300 mağazada baristalar ayaklandı

Starbucks, İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel boykot çağrılarına hedef olurken, ABD genelinde baristalar grev başlattı. Grevler, geçen hafta üç şehirde başlarken hızla 300'den fazla şubeye yayıldı. 10 binden fazla baristayı temsil eden sendika, Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol 'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, bu dönemde geçinmeye yetecek ücret, adil çalışma programı ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele edildiği belirtildi.

ABD 'li kahve zinciri Starbucks 'ın baristaları, cuma günü Seattle, Los Angeles ve Chicago'da başlattıkları 5 günlük grevin son gününde ülke genelinde 300'ün üzerinde mağazaya yayıldı. Starbucks Workers United sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 300'den fazla şubedeki baristalar, şirketin adil bir sözleşme pazarlığı yapması talebiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Açıklamada, Starbucks CEO'su Brian Niccol 'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine vurgu yapılarak, baristaların geçimlerini sağlayacak ücret, adil çalışma koşulları ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele ettikleri ifade edildi.

Sendika şirketin ücret şartlarını kabul etmedi (Fotoğraf: AA)

SON ÜCRET TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Açıklamada, Starbucks'ın ücret artışı konusunda yaptığı son teklifin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, şirketin pazarlık masasında sendikaya ciddi bir teklif sunması talep edildi. İşçilerin, dünyanın en büyük hızlı servis zincirlerinden birinde çalışırken faturalarını ödemek için mücadele etmemesi gerektiği belirtilerek, Starbucks'ın CEO'lar gibi çalışanlarına da yatırım yapması gerektiği ifade edildi. Şirketten adil bir sözleşme imzalaması istenen açıklamada, müşteriler ve müttefiklere grev süresince Starbucks'tan alışveriş yapmamaları çağrısı yapıldı.

Starbucks Workers United baristaları, cuma günü şirketin en büyük üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'da greve başlamış, 5 gün sürecek grevin ülke genelinde yayılacağı bildirilmişti. Grev, ardından New York, Philadelphia, St. Louis, Denver, Columbus ve Pittsburgh gibi diğer şehirlerde de devam etmişti.