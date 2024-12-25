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Siyonist destekçisi Starbucks'ta grev krizi: 300 mağazada baristalar ayaklandı

İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel boykotların hedefi haline gelen Starbucks, şimdi de ABD genelindeki baristaların başlattığı grev ile gündemde. Grev, Seattle, Los Angeles ve Chicago'dan başlayarak 300'ün üzerinde şubeye yayıldı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 01:12 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 01:22
Siyonist destekçisi Starbucks’ta grev krizi: 300 mağazada baristalar ayaklandı

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    7 Ekim'den buyana Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e açıkça destek veren küresel markalar tepki ve boykotların hedefinde olurken siyonist destekçisi Starbucks'a karşı ABD genelinde çalışanlar grev başlattı.

    Starbucks, İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel boykot çağrılarına hedef olurken, ABD genelinde baristalar grev başlattı. Grevler, geçen hafta üç şehirde başlarken hızla 300'den fazla şubeye yayıldı. 10 binden fazla baristayı temsil eden sendika, Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, bu dönemde geçinmeye yetecek ücret, adil çalışma programı ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele edildiği belirtildi.

    Starbucks'ta çalışan baristalar greve gitti (Fotoğraf: AA)Starbucks'ta çalışan baristalar greve gitti (Fotoğraf: AA)

    "300'ÜN ÜZERİNDE MAĞAZAYA YAYILDI"

    ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristaları, cuma günü Seattle, Los Angeles ve Chicago'da başlattıkları 5 günlük grevin son gününde ülke genelinde 300'ün üzerinde mağazaya yayıldı. Starbucks Workers United sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 300'den fazla şubedeki baristalar, şirketin adil bir sözleşme pazarlığı yapması talebiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Açıklamada, Starbucks CEO'su Brian Niccol'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine vurgu yapılarak, baristaların geçimlerini sağlayacak ücret, adil çalışma koşulları ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele ettikleri ifade edildi.

    Sendika şirketin ücret şartlarını kabul etmedi (Fotoğraf: AA)Sendika şirketin ücret şartlarını kabul etmedi (Fotoğraf: AA)

    SON ÜCRET TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

    Açıklamada, Starbucks'ın ücret artışı konusunda yaptığı son teklifin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, şirketin pazarlık masasında sendikaya ciddi bir teklif sunması talep edildi. İşçilerin, dünyanın en büyük hızlı servis zincirlerinden birinde çalışırken faturalarını ödemek için mücadele etmemesi gerektiği belirtilerek, Starbucks'ın CEO'lar gibi çalışanlarına da yatırım yapması gerektiği ifade edildi. Şirketten adil bir sözleşme imzalaması istenen açıklamada, müşteriler ve müttefiklere grev süresince Starbucks'tan alışveriş yapmamaları çağrısı yapıldı.

    Starbucks Workers United baristaları, cuma günü şirketin en büyük üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'da greve başlamış, 5 gün sürecek grevin ülke genelinde yayılacağı bildirilmişti. Grev, ardından New York, Philadelphia, St. Louis, Denver, Columbus ve Pittsburgh gibi diğer şehirlerde de devam etmişti.

    Laxman Narasimhan görevinden alınarak yerine Brian Niccol getirilmiştiLaxman Narasimhan görevinden alınarak yerine Brian Niccol getirilmişti

    İSRAİL DESTEĞİ ESKİ CEO'NUN SONUNU GETİRMİŞTİ

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşılaşan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti. ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalmış, küresel satışları ise yüzde 4 düşerek 2020 sonundan bu yana ilk kez gerilemişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti. Boykot kampanyalarının hedefinde olan küresel kahve zinciri Üst Yönetici Laxman Narasimhan görevinden alarak yerine Brian Niccol'u getirmişti.

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