Bilim insanları, bu çalışmaların gelecekte daha güvenilir kuantum iletişim sistemleri geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Physical Review Letters dergisinde yayımlanması kabul edilen makalede, gelecekteki bir kişinin geçmişteki olayları hatırlayarak daha anlaşılır mesaj gönderebileceği ifade ediliyor.

MIT'den Prof. Seth Lloyd'un 2010'da yaptığı deneyde, dolanmış parçacıklar kullanılarak bir fotonu geçmişe gönderip kendi eski halini yok etmesi simüle edilmişti.

Araştırmacılar, kapalı zaman benzeri eğri adı verilen yapıların kuantum ölçeğinde doğal olarak ortaya çıkabileceğini ve zaman içinde bilgi döngüsü oluşturabileceğini belirtiyor.

Cornell Üniversitesi ve MIT araştırmacıları, kuantum dolanıklık kullanarak teorik olarak geçmişe mesaj göndermenin mümkün olabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar, bu fikrin Christopher Nolan'ın ünlü bilim kurgu filmi Interstellar'daki sahnelere benzer bir mantıkla çalışabileceğini belirtiyor.

"INTERSTELLAR" BENZERİ BİR ZAMAN DÖNGÜSÜ

Filmde Matthew McConaughey'nin canlandırdığı astronot karakteri, geçmişteki kızına bir saat aracılığıyla mesaj gönderiyordu. Bilim insanlarına göre gerçek hayattaki olası sistem de buna benzer bir "nedensel döngü" mantığına dayanabilir.

Çalışmanın ortak yazarlarından Cornell Üniversitesi araştırmacısı Dr. Kaiyuan Ji, New Scientist'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Baba, kızının gelecekteki mesajı nasıl çözdüğünü hatırlıyor. Böylece mesajı en iyi nasıl şifrelemesi gerektiğini öğrenebiliyor."

Araştırmacılara göre bu durum, zaman içinde bilgi alışverişinin kendi kendini tamamlayan bir döngü oluşturabileceğini gösteriyor.

FİZİK YASALARI ZAMAN YOLCULUĞUNU YASAKLAMIYOR

Modern fiziğin temelini oluşturan genel görelilik kuramına göre evrendeki her şey uzay-zaman dokusu içinde belirli yollar izliyor. Bu olası yollar arasında "kapalı zaman benzeri eğri" (Closed Timelike Curve – CTC) adı verilen teorik yapılar da bulunuyor.

(Closed Timelike Curve – CTC) adı verilen teorik yapılar da bulunuyor. CTC üzerinde hareket eden bir nesne, geleceğe ilerledikten sonra tekrar geçmişe dönerek başladığı noktaya ulaşabiliyor. Başka bir deyişle zaman içinde bir döngü oluşuyor.

Ancak uzmanlar, büyük ölçekli bir zaman döngüsü oluşturmanın pratikte neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Çünkü bunun için uzay-zamanın sonsuz denebilecek miktarda enerjiyle bükülmesi gerekiyor.

KUANTUM DÜNYASINDA ZAMAN DÖNGÜSÜ İZLERİ

Araştırmacılar, çok küçük yani kuantum ölçeğinde ise benzer yapıların doğal olarak ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Kuantum fiziğinde "dolanıklık" adı verilen bir olayda iki parçacık birbirine bağlı hale geliyor. Bu durumda bir parçacıkta meydana gelen değişim, aralarında ışık yılları mesafe bulunsa bile diğer parçacığı etkileyebiliyor.

adı verilen bir olayda iki parçacık birbirine bağlı hale geliyor. Bu durumda bir parçacıkta meydana gelen değişim, aralarında ışık yılları mesafe bulunsa bile diğer parçacığı etkileyebiliyor. Albert Einstein'ın "uzaktan ürkütücü etki" olarak tanımladığı bu durumun olası açıklamalarından biri ise parçacıkların aslında geçmişe bilgi gönderiyor olması.

olarak tanımladığı bu durumun olası açıklamalarından biri ise parçacıkların aslında geçmişe bilgi gönderiyor olması. Bilim insanlarına göre parçacıklar ışık hızından hızlı iletişim kurmuyor bunun yerine geçmişte aldıkları bilgiler sayesinde gelecekte nasıl tepki vereceklerini "biliyor" olabilirler.

2010'DAKİ DENEY YENİ ÇALIŞMANIN TEMELİNİ OLUŞTURDU

Araştırmanın dayandığı temel fikir ilk kez 2010 yılında ortaya atıldı. Bilim insanları, birbirine dolanmış parçacıklar kullanarak kapalı zaman benzeri eğrileri laboratuvar ortamında taklit etmeyi başarmıştı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) kuantum fizikçisi Prof. Seth Lloyd, deneyi şu sözlerle anlattı:

"Bu, bir fotonu birkaç nanosaniye geçmişe gönderip kendi eski hâlini yok etmeye çalışmasına benziyordu."

Prof. Lloyd'a göre bu sistem, birkaç dakika önceki başka bir cihazla doğrudan bağlantı kurmuş bir telefona benzetilebilir.

GEÇMİŞE MESAJ GÖNDERMEK TEORİK OLARAK MÜMKÜN

Bilim insanları, benzer bir mekanizma sayesinde teorik olarak geçmişteki bir kişiye mesaj gönderilebileceğini düşünüyor. Ancak bunun önemli bir sorunu var: iletişim hattındaki "gürültü".

Araştırmacılar, tıpkı gerçek telefon hatlarında olduğu gibi zaman üzerinden iletilen bilgilerin de bozulabileceğini söylüyor. Bu nedenle mesajların tamamen doğru şekilde iletilmesi oldukça zor olabilir.

Prof. Lloyd konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiç kimse gerçek bir kapalı zaman eğrisi oluşturmadı. Bunu yapmanın son derece zor olduğunu düşündüren nedenler var. Ancak tüm iletişim kanalları gürültülüdür."

GELECEKTEN GELEN MESAJLAR DAHA ANLAŞILIR OLABİLİR

Physical Review Letters dergisinde yayımlanması kabul edilen yeni makalede araştırmacılar ilginç bir sonuca daha dikkat çekiyor.

Buna göre gelecekteki bir kişi, geçmişte yaşanan olayları ve gönderilecek mesajın nasıl çözüldüğünü hatırlayabileceği için mesajını daha anlaşılır hale getirebilir.

Başka bir ifadeyle, bir kişinin geçmişte yaşadığı iletişim sorunlarını bilmesi, gelecekte daha doğru bir mesaj göndermesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, bu nedenle geçmişe gönderilen mesajların bazen normal iletişimden bile daha anlaşılır olabileceğini öne sürüyor.

GERÇEK DENEYLER YAKIN GELECEKTE YAPILABİLİR

Her ne kadar gerçek anlamda bir zaman makinesi henüz mümkün görünmese de bilim insanları kuantum düzeyindeki bu fikirlerin laboratuvar deneylerine dönüştürülebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre bu çalışmalar yalnızca zaman yolculuğu teorilerini değil, aynı zamanda "gürültülü iletişim kanalları" üzerinden bilginin nasıl taşındığını anlamaya da yardımcı olabilir.

üzerinden bilginin nasıl taşındığını anlamaya da yardımcı olabilir. Bu sayede gelecekte daha güvenilir kuantum iletişim sistemleri geliştirilmesinin önü açılabilir.

(Takvim Foto Arşiv, Daily Mail)