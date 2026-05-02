Araştırmacılar, bu fikrin Christopher Nolan'ın ünlü bilim kurgu filmi Interstellar'daki sahnelere benzer bir mantıkla çalışabileceğini belirtiyor.
"INTERSTELLAR" BENZERİ BİR ZAMAN DÖNGÜSÜ
Filmde Matthew McConaughey'nin canlandırdığı astronot karakteri, geçmişteki kızına bir saat aracılığıyla mesaj gönderiyordu. Bilim insanlarına göre gerçek hayattaki olası sistem de buna benzer bir "nedensel döngü" mantığına dayanabilir.
Çalışmanın ortak yazarlarından Cornell Üniversitesi araştırmacısı Dr. Kaiyuan Ji, New Scientist'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Baba, kızının gelecekteki mesajı nasıl çözdüğünü hatırlıyor. Böylece mesajı en iyi nasıl şifrelemesi gerektiğini öğrenebiliyor."
Araştırmacılara göre bu durum, zaman içinde bilgi alışverişinin kendi kendini tamamlayan bir döngü oluşturabileceğini gösteriyor.
FİZİK YASALARI ZAMAN YOLCULUĞUNU YASAKLAMIYOR
KUANTUM DÜNYASINDA ZAMAN DÖNGÜSÜ İZLERİ
2010'DAKİ DENEY YENİ ÇALIŞMANIN TEMELİNİ OLUŞTURDU
Araştırmanın dayandığı temel fikir ilk kez 2010 yılında ortaya atıldı. Bilim insanları, birbirine dolanmış parçacıklar kullanarak kapalı zaman benzeri eğrileri laboratuvar ortamında taklit etmeyi başarmıştı.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) kuantum fizikçisi Prof. Seth Lloyd, deneyi şu sözlerle anlattı:
"Bu, bir fotonu birkaç nanosaniye geçmişe gönderip kendi eski hâlini yok etmeye çalışmasına benziyordu."
Prof. Lloyd'a göre bu sistem, birkaç dakika önceki başka bir cihazla doğrudan bağlantı kurmuş bir telefona benzetilebilir.
GEÇMİŞE MESAJ GÖNDERMEK TEORİK OLARAK MÜMKÜN
Bilim insanları, benzer bir mekanizma sayesinde teorik olarak geçmişteki bir kişiye mesaj gönderilebileceğini düşünüyor. Ancak bunun önemli bir sorunu var: iletişim hattındaki "gürültü".
Araştırmacılar, tıpkı gerçek telefon hatlarında olduğu gibi zaman üzerinden iletilen bilgilerin de bozulabileceğini söylüyor. Bu nedenle mesajların tamamen doğru şekilde iletilmesi oldukça zor olabilir.
Prof. Lloyd konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hiç kimse gerçek bir kapalı zaman eğrisi oluşturmadı. Bunu yapmanın son derece zor olduğunu düşündüren nedenler var. Ancak tüm iletişim kanalları gürültülüdür."
GELECEKTEN GELEN MESAJLAR DAHA ANLAŞILIR OLABİLİR
GERÇEK DENEYLER YAKIN GELECEKTE YAPILABİLİR
(Takvim Foto Arşiv, Daily Mail)