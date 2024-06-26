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İsrail ordusundan Lübnan’a saldırı! Fosfor bombalarıyla vurdular

İsrail ordusu Lübnan’a yine fosfor bombalarıyla saldırdı. İsrail topçu birliklerinin pek çok bölgeye saldırdığı, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanda 3 evin yıkıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 15:41 Güncelleme 26 Haziran 2024, 15:41
İsrail ordusundan Lübnan’a saldırı! Fosfor bombalarıyla vurdular

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İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki el-Hıyam beldesine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Kefr Kila bölgesi taraflarından el-Adise beldesinin çevresini bombaladığını bildirildi.

FOSFOR BOMBALARIYLA VURDULAR

Haberde İsrail güçlerinin, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının el-Hıyam-Bab es-Seniyye beldesini bombaladığı, Ayta eş-Şab beldesine havadan karaya 2 füzeyle saldırı düzenlediği ve topçu birliklerinin el-Vizani beldesi çevresini hedef aldığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail topçu birliklerinin Vadi Hamul bölgesi ile ed-Dahira beldesinin çevrelerini de vurduğu belirtildi.

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3 EV YIKILDI

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 evin yıkıldığı, yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar sürüyor.

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