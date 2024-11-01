Sırbistan’da tren istasyonundaki beton sundurma çöktü! 14 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, tren istasyonunun beton sundurması öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 14 kişi hayatını kaybederken, 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, tren istasyonunun beton sundurması öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 14 kişi hayatını kaybederken, 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK
Başbakan Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, tren istasyonuna gelerek yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Vucevic, 1964'te inşa edilen yapının çöküş nedeninin araştırılacağını ve ihmali olanların hesap vereceğini açıkladı.
Bakan Dacic ise enkazdan kurtarılan 2 kişiyle iletişim kurduklarını ve 80 personelin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
ULUSAL YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti. Novi Sad'dan halka seslenen Vucic, kimliği henüz belirlenemeyen 5 kurbanın olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. "Cumhurbaşkanı olarak, hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum," dedi. Vucic ayrıca, binanın yakın zamanda yenilendiğini, ancak çöken sundurmanın 60 yıldır yenilenmemiş olmasını "hayretle" karşıladığını vurguladı.