Sırbistan’da tren istasyonundaki beton sundurma çöktü! 14 kişi hayatını kaybetti

Bakan Dacic ise enkazdan kurtarılan 2 kişiyle iletişim kurduklarını ve 80 personelin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ULUSAL YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti. Novi Sad'dan halka seslenen Vucic, kimliği henüz belirlenemeyen 5 kurbanın olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. "Cumhurbaşkanı olarak, hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum," dedi. Vucic ayrıca, binanın yakın zamanda yenilendiğini, ancak çöken sundurmanın 60 yıldır yenilenmemiş olmasını "hayretle" karşıladığını vurguladı.