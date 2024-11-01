Çin’den Avrupa açılımı! 9 ülkeye daha tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Slovakya, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Andorra, Monako, Liechtenstein ve Güney Kore vatandaşlarının Çin 'in vize muafiyeti programından faydalan ab ileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu ülkelerin normal pasaport sahipleri, 8 Kasım 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, 15 günü aşmamak şartıyla Çin'e vizesiz seyahat edebilecek. Vize muafiyeti, iş, turizm, aile ziyareti ve transit geçiş amacıyla yapılan seyahatleri kapsayacak.

ÇİN'İN VİZE MUAFİYETİ HAMLESİ

Pekin yönetimi, son dönemde farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı amaçlıyor. Çin hükümeti, 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat hakkı tanımıştı.

Ayrıca, 26 Ocak'ta Singapur ile 30 günlük, 28 Ocak'ta ise Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalanmıştı. 14 Mart'tan itibaren ise İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vize muafiyeti programına dahil edilmişti.

Şu anda Çin, 18 ülke ile standart pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke ile diplomatik, özel ve hizmet pasaportları için karşılıklı vize muafiyeti sağlanıyor.