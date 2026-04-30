İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım, Sırbistan'da protesto edildi. Filistin bayraklarıyla Sırbistan devlet kanalı RTS'nin önünde toplanan göstericiler, Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılması nedeniyle kendi ülkelerinin çekilmesini talep etti.

Protesto organizatörleri, "İsrail'siz bir Eurovision, bu etkinliğin savunduğunu iddia ettiği idealleri gerçekten korumak anlamına gelir" sözlerini kaydetti. Daha önce Slovenya, İspanya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda, yarışmadan çekilmişti. Eurovision finali, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 16 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek.