Sırbistan'da İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısı

Sırbistan’da İsrail protesto edildi. Tel-Aviv’in Eurovision 2026’dan atılması istendi.

Sırbistan'da İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısı

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım, Sırbistan'da protesto edildi. Filistin bayraklarıyla Sırbistan devlet kanalı RTS'nin önünde toplanan göstericiler, Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılması nedeniyle kendi ülkelerinin çekilmesini talep etti.

Protesto organizatörleri, "İsrail'siz bir Eurovision, bu etkinliğin savunduğunu iddia ettiği idealleri gerçekten korumak anlamına gelir" sözlerini kaydetti. Daha önce Slovenya, İspanya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda, yarışmadan çekilmişti. Eurovision finali, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 16 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek.

Suikast girişimi öncesi selfie

