Hindistan’da fil tehdidi: 1701 kişi hayatını kaybetti | Korumak amacıyla yeni uygulama geliştirildi

BBC'nin haberine göre, Aaranyak adlı biyoçeşitlilik organizasyonu tarafından geliştirilen uygulama, insanları yaklaşan fil sürüleri hakkında uyarıyor.





Fil saldırılarının yaygın olduğu Hindistan'da insanların hayatını kaybetmesinin önüne geçebilmek için geliştirilen uygulamanın, ülkedeki fil popülasyonunun en yoğun olduğu Assam eyaletinde kullanılması planlanıyor.