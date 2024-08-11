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Hindistan'da fil tehdidi: 1701 kişi hayatını kaybetti | Korumak amacıyla yeni uygulama geliştirildi

Hindustan Times'ın verilerine göre, Hindistan'da 2020-2024 yıllarında 1701 kişi filler tarafından öldürüldü. Hindistan'da insanları fillerin saldırılarından korumak amacıyla yeni uygulama geliştirildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 15:50 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 15:50
Hindistan’da fil tehdidi: 1701 kişi hayatını kaybetti | Korumak amacıyla yeni uygulama geliştirildi

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Hindistan'da insanları fillerin saldırılarından korumak amacıyla yeni uygulama geliştirildi.



BBC'nin haberine göre, Aaranyak adlı biyoçeşitlilik organizasyonu tarafından geliştirilen uygulama, insanları yaklaşan fil sürüleri hakkında uyarıyor.



Fil saldırılarının yaygın olduğu Hindistan'da insanların hayatını kaybetmesinin önüne geçebilmek için geliştirilen uygulamanın, ülkedeki fil popülasyonunun en yoğun olduğu Assam eyaletinde kullanılması planlanıyor.



Bu arada Aaranyak, filleri caydırabilecek güneş enerjisiyle çalışan çitlere ilişkin el kitabı da yayımladı.



Hindustan Times'ın verilerine göre, Hindistan'da 2020-2024 yıllarında 1701 kişi filler tarafından öldürüldü.



Dünya Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre, her yıl yaklaşık yarım milyon aile, ekinleri yağmalayan fillerden etkileniyor.



gulama WWF'ye göre, yaban hayatında 50 binden az Asya fili kaldı.

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