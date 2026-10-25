Husilerden Suudi Arabistan’a 3 saldırı iddiası! Kral Halid Havalimanı için uyarı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini iddia etti.

KRAL HALİD HAVA ÜSSÜ'NÜN HEDEF ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İkinci saldırının ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt'a yönelik olduğunu belirten Seri, Kral Halid Hava Üssü'ndeki uçak hangarları, mühimmat depoları, insansız hava aracı kontrol merkezleri ve diğer tesisleri hedef aldıklarını kaydetti.

Üçüncü operasyonun ise ülkenin güneybatısındaki Cizan'a yönelik düzenlendiğini öne süren Seri, saldırının Sınır Muhafızları Deniz Üssü'nü hedef aldığını, can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını iddia etti.