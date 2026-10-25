Husilerden Suudi Arabistan’a 3 saldırı iddiası! Kral Halid Havalimanı için uyarı
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'da Riyad, Hamis Muşayt ve Cizan'a yönelik üç ayrı operasyon düzenlediklerini öne sürdü. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise ülkenin güneyine yönelik balistik füze saldırılarında 2 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını bildirdi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini iddia etti.
KRAL HALİD HAVA ÜSSÜ'NÜN HEDEF ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
İkinci saldırının ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt'a yönelik olduğunu belirten Seri, Kral Halid Hava Üssü'ndeki uçak hangarları, mühimmat depoları, insansız hava aracı kontrol merkezleri ve diğer tesisleri hedef aldıklarını kaydetti.
Üçüncü operasyonun ise ülkenin güneybatısındaki Cizan'a yönelik düzenlendiğini öne süren Seri, saldırının Sınır Muhafızları Deniz Üssü'nü hedef aldığını, can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını iddia etti.
Seri, saldırılara ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.
KRAL HALİD ULUSLARARASI HAVALİMANI İÇİN UYARI
Sözcü Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın kullanımı konusunda da uyarıda bulundu. Söz konusu havalimanının "güvenli olmadığını" ileri süren Seri, Suudi Arabistan topraklarının derinliklerinde operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.
ŞARAPNEL PARÇALARI 2 KİŞİYİ YARALADI
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, daha önce yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt ve Ehad Rafide kentlerini iki balistik füzeyle hedef aldığını bildirmişti.
Açıklamada, saldırının engellenmesi sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 2 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.