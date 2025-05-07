PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Sınırlar kapalı olduğu için Filistin'e dönemeyen Gazzeli resim öğretmeninin hikayesi yürek burktu!

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ağır yaralanan ve Türkiye’de tedavi edilen kuzenine refakat eden resim öğretmeni Hiba Zaqout, “Giriş, çıkışların kapalı olması nedeniyle 1,5 senedir buradayız ve bir şey yapamıyoruz. Bu insanlık meselesi” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Sınırlar kapalı olduğu için Filistin’e dönemeyen Gazzeli resim öğretmeninin hikayesi yürek burktu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail saldırılarında teyzesi, yeğenleri ve kuzenleriyle birlikte 50'ye yakın akrabasını kaybettiğini söyleyen genç kadın, bombardımanda ağır yaralanarak gözünü ve bacağını kaybeden kuzeni Sunduz Zaqout'un tedavisi için 1,5 yıl önce Türkiye'ye geldi. Hastaneden çıktıktan sonra yardım kuruluşlarının desteğiyle Ankara'da kiraladıkları evde kuzeninin bakımını üstlenen Zaqout, bir yandan da gönüllü olarak resim, Arapça ve Kur'an dersi veriyor.

TÜRKİYE'YE YÜK OLMAK İSTEMEDİM
Kendi isteğiyle öğretmenlik yaptığını ifade eden Zaqout, "Bundan hiç pişman değilim. Oturup evde yardım beklemek yerine çalışmayı, bir şeyler elde etmeyi, bir şeyleri başarmayı istiyorum. Benim hayatım bundan ibaret." dedi. Zaqout, annesinin, babasının, eşinin hala Gazze'de olduğunu ve onları çok özlediğini belirterek şunları kaydetti: "Orada insanların açlıktan ölmesi, bizim burada bir şey yapamıyor olmamız, bize hüzün veriyor. Biz ilk başta iki aylık tedavi süreci için geldiğimizi, 2-3 aya döneceğimizi düşünüyorduk. Maalesef tüm giriş, çıkışların kapalı olması nedeniyle 1,5 senedir buradayız ve hiçbir şey yapamıyoruz."

ETNİK SOYKIRIM
Gazze'de yaşananlara "savaş" demenin yetersiz olduğunu ifade eden Zaqout, "Bu bir savaş değil. Bu bir soykırım. Direkt etnik bir soykırım hatta" ifadelerini kullandı. Zaqout, çocuklara Arapça ve Kur'an-ı Kerim dersleri de veriyor. Hiba Zaqout, sınırlar kapalı olduğu için Filistin'e dönemiyor. 'Türkiye'ye yük olmayayım' diyerek çocuklara gönüllü resim dersi veriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Nükleer savaş uyarısı: Hindistan tüm sonuçlara katlanacak
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular
Türk Telekom
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Başkan Erdoğan enerjide rekorları açıkladı yolsuzluk çukuruna batan CHP’yi bombaladı: Gözlerine bant çekmişler görmüyorlar
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
AYM’den CHP’nin sokak hayvanları talebine ret! İşte o düzenleme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder’in taziye törenine katıldı
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde
İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı... Hindistan’a kınama
EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON | Banka kampanyalarında bahar esintisi! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı
Memur zamları için flaş tahmin! En düşük memur maaşı 51 bin TL! İşte meslek meslek temmuz hesabı
Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!