Sınırlar kapalı olduğu için Filistin’e dönemeyen Gazzeli resim öğretmeninin hikayesi yürek burktu!

İsrail saldırılarında teyzesi, yeğenleri ve kuzenleriyle birlikte 50'ye yakın akrabasını kaybettiğini söyleyen genç kadın, bombardımanda ağır yaralanarak gözünü ve bacağını kaybeden kuzeni Sunduz Zaqout'un tedavisi için 1,5 yıl önce Türkiye'ye geldi. Hastaneden çıktıktan sonra yardım kuruluşlarının desteğiyle Ankara'da kiraladıkları evde kuzeninin bakımını üstlenen Zaqout, bir yandan da gönüllü olarak resim, Arapça ve Kur'an dersi veriyor.



TÜRKİYE'YE YÜK OLMAK İSTEMEDİM

Kendi isteğiyle öğretmenlik yaptığını ifade eden Zaqout, "Bundan hiç pişman değilim. Oturup evde yardım beklemek yerine çalışmayı, bir şeyler elde etmeyi, bir şeyleri başarmayı istiyorum. Benim hayatım bundan ibaret." dedi. Zaqout, annesinin, babasının, eşinin hala Gazze'de olduğunu ve onları çok özlediğini belirterek şunları kaydetti: "Orada insanların açlıktan ölmesi, bizim burada bir şey yapamıyor olmamız, bize hüzün veriyor. Biz ilk başta iki aylık tedavi süreci için geldiğimizi, 2-3 aya döneceğimizi düşünüyorduk. Maalesef tüm giriş, çıkışların kapalı olması nedeniyle 1,5 senedir buradayız ve hiçbir şey yapamıyoruz."



ETNİK SOYKIRIM

Gazze'de yaşananlara "savaş" demenin yetersiz olduğunu ifade eden Zaqout, "Bu bir savaş değil. Bu bir soykırım. Direkt etnik bir soykırım hatta" ifadelerini kullandı. Zaqout, çocuklara Arapça ve Kur'an-ı Kerim dersleri de veriyor. Hiba Zaqout, sınırlar kapalı olduğu için Filistin'e dönemiyor. 'Türkiye'ye yük olmayayım' diyerek çocuklara gönüllü resim dersi veriyor.

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