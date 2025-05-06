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Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu Hükümeti'nin katliamı genişletmesine sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in yayılmacı katliamına yönelik yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." denildi.

Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 22:35 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 22:37
Dışişleri Bakanlığı’ndan Netanyahu Hükümeti’nin katliamı genişletmesine sert tepki!

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Dışİşleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki katliamı genişletmesine yönelik tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tehazürüdür" ifadelerine yer verildi.

"EYLEMLERE SON VERİLMELİ"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planına ilişkin, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN İSRAİL'İN PERVASIZ SALDIRGANLIĞI KARŞISINDA SESSİZ KALMAMASI VURGULANDI"

İsrail'in, Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel ve küresel barışın gereği olduğu belirtilerek, "Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir." denildi.

İSRAİL'İN MALİYE BAKANI GAZZE'Yİ KALICI OLARAK İŞGAL EDECEKLERİNİ BELİRTMİŞTİ

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Planda, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

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