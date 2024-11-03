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Sincap Peanut olayı ne, neden öldürüldü? Fenomen sincaba neden ötenazi yapıldı?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yedi yıl önce kurtarıp sahiplendiği sincabı sosyal medyada paylaşan bir kişi yetkililerin aldığı ihbarlar sonucunda üzücü bir durumu gündeme getirdi. Sincabın sosyal medya üzerinden popülerlik kazanmasının ardından vahşi hayvanların doğadan koparılmasının yasak olduğu ülkede Peanut isimli sincaba el konuldu. Yapılan kontrol neticesinde sincabın kuduz testi için ötenazi uygulanmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:05 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:05
Sincap Peanut olayı ne, neden öldürüldü? Fenomen sincaba neden ötenazi yapıldı?

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ABD'de yaban hayatı koruma yasaları, vahşi hayvanların evcil hayvan olarak sahiplenilmesini yasaklıyor.

ABD'nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan 'Peanut' isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Komşularının vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet ettiği Longo'nun evine Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) gelen yetkililer sincaba el koydu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fenomen sincap 'Peanut' için imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo'ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NEDEN ÖTENAZİ YAPILDI?

New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sosyal medyada, sincabı Peanut ile paylaştığı videolarla tanınan Longo ise Instagram hesabında yayınladığı bir videoda gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle sincabın ötenazi yapılmasına karşı şaşkınlığını dile getirdi.

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