Sincap Peanut olayı ne, neden öldürüldü? Fenomen sincaba neden ötenazi yapıldı?

ABD'de yaban hayatı koruma yasaları, vahşi hayvanların evcil hayvan olarak sahiplenilmesini yasaklıyor.
ABD'nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan 'Peanut' isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi.
ABD'de yaban hayatı koruma yasaları, vahşi hayvanların evcil hayvan olarak sahiplenilmesini yasaklıyor.
ABD'nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan 'Peanut' isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi.
Komşularının vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet ettiği Longo'nun evine Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) gelen yetkililer sincaba el koydu.
Fenomen sincap 'Peanut' için imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo'ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu.
NEDEN ÖTENAZİ YAPILDI?
New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.
Sosyal medyada, sincabı Peanut ile paylaştığı videolarla tanınan Longo ise Instagram hesabında yayınladığı bir videoda gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle sincabın ötenazi yapılmasına karşı şaşkınlığını dile getirdi.