İtalya’nın süper polisi Mossad casusu çıktı

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, bir siber casusluk çetesinin bazı ünlü firmalar ve şahıslar hakkında devlet veri tabanından özel bilgileri ele geçirerek kötüye kullandığı ve bu bilgileri gizli servislere para karşılığında sattığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İSRAİL TEKNOLOJİSİNE SAHİP KRİPTOLU TELEFON KULLANDI

İşgalci İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çalıştığı ortaya çıkan eski polis Carmine Gallo hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

Bir dönem "süper polis" olarak anılan ve üst düzey görevlerde bulunan eski polis Carmine Gallo soruşturmanın baş şüphelilerinden biri olarak, şu anda ev hapsinde tutuluyor ve İsrail teknolojisiyle donatılmış kriptolu telefon kullandığı iddia edildi.

Başbakanlıktan bazı kişilerin, Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali'nin ortak şirketi "Equalize"yi ziyaret ettiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı, bu durumun, bağlantı kurulan kişilerin nüfuzunu ve sahip oldukları bağlantılar ağını gösterdiği ifade edildi.

İSRAİL VE VATİKAN'A BİLGİ SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında basına yansıyan önceki haberlerde, Gallo ve Pazzali'nin yasa dışı yollarla elde ettikleri bilgileri, "Equalize" adlı özel şirket üzerinden milyonlarca avro karşılığında İsrail ve Vatikan gibi ülkelerin gizli servislerine sattığı iddia edilmişti.

İddialara göre, İsrail gizli servisi Mossad'a bağlı ajanların "Equalize" ile çeşitli anlaşmalar yaptığı ve bilgi alışverişinde bulunduğu öne sürüldü. Corriere Della Sera gazetesi ise soruşturma çerçevesinde, Mossad ajanı olduğu düşünülen iki İsrail vatandaşının "Equalize" şirketini ziyaret ettiğini bildirdi.

Vatikan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir Rus iş adamı hakkında bilgi almak için "Equalize" ile temasa geçtiği iddiaları basında yer almıştı.

Bu arada, soruşturma çerçevesinde ifade veren eski polis memuru Marco Malerba, halihazırda ev hapsinde bulunan ana şüphelilerden eski amiri Gallo'ya "bir dönem amiri olduğu için 'hayır' diyemediğini" ve bu nedenle devletin veri tabanına erişim sağlayarak istediği bilgileri eski amirine verdiğini kabul etti.

BAŞBAKAN GİORGİA MELONİ: "KABUL EDİLEMEZ"

Başbakan Giorgia Meloni, hafta içinde RAI kanalında katıldığı bir programda, siber casusluk skandalının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "İtalya'da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor." açıklamasında bulunmuştu.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Savunma Bakanı Guido Crosetto, siber casusluk skandalıyla ilgili derhal meclis araştırması başlatılması çağrısında bulunarak, devlet sırlarının tehlikede olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Crosetto, skandalla ilgili ortaya çıkan bilgilerin yalnızca "buzdağının görünen kısmı" olduğunu ifade etti.

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, daha önce yaptığı bir açıklamada, gizli verilerin "devasa ve endişe verici bir pazar" yarattığını belirtti.