PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İtalya’nın süper polisi Mossad casusu çıktı

İtalya'da, İsrail gizli servisi Mossad'ın da adının geçtiği siber casusluk soruşturmasında baş şüpheli olan eski polis Carmine Gallo'nun, İsrail teknolojisine sahip kriptolu telefon kullandığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 01:41 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 01:41
İtalya’nın süper polisi Mossad casusu çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, bir siber casusluk çetesinin bazı ünlü firmalar ve şahıslar hakkında devlet veri tabanından özel bilgileri ele geçirerek kötüye kullandığı ve bu bilgileri gizli servislere para karşılığında sattığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İSRAİL TEKNOLOJİSİNE SAHİP KRİPTOLU TELEFON KULLANDI

İşgalci İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çalıştığı ortaya çıkan eski polis Carmine Gallo hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

Bir dönem "süper polis" olarak anılan ve üst düzey görevlerde bulunan eski polis Carmine Gallo soruşturmanın baş şüphelilerinden biri olarak, şu anda ev hapsinde tutuluyor ve İsrail teknolojisiyle donatılmış kriptolu telefon kullandığı iddia edildi.

Başbakanlıktan bazı kişilerin, Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali'nin ortak şirketi "Equalize"yi ziyaret ettiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı, bu durumun, bağlantı kurulan kişilerin nüfuzunu ve sahip oldukları bağlantılar ağını gösterdiği ifade edildi.

İSRAİL VE VATİKAN'A BİLGİ SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında basına yansıyan önceki haberlerde, Gallo ve Pazzali'nin yasa dışı yollarla elde ettikleri bilgileri, "Equalize" adlı özel şirket üzerinden milyonlarca avro karşılığında İsrail ve Vatikan gibi ülkelerin gizli servislerine sattığı iddia edilmişti.

İddialara göre, İsrail gizli servisi Mossad'a bağlı ajanların "Equalize" ile çeşitli anlaşmalar yaptığı ve bilgi alışverişinde bulunduğu öne sürüldü. Corriere Della Sera gazetesi ise soruşturma çerçevesinde, Mossad ajanı olduğu düşünülen iki İsrail vatandaşının "Equalize" şirketini ziyaret ettiğini bildirdi.

Vatikan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir Rus iş adamı hakkında bilgi almak için "Equalize" ile temasa geçtiği iddiaları basında yer almıştı.

Bu arada, soruşturma çerçevesinde ifade veren eski polis memuru Marco Malerba, halihazırda ev hapsinde bulunan ana şüphelilerden eski amiri Gallo'ya "bir dönem amiri olduğu için 'hayır' diyemediğini" ve bu nedenle devletin veri tabanına erişim sağlayarak istediği bilgileri eski amirine verdiğini kabul etti.

BAŞBAKAN GİORGİA MELONİ: "KABUL EDİLEMEZ"

Başbakan Giorgia Meloni, hafta içinde RAI kanalında katıldığı bir programda, siber casusluk skandalının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "İtalya'da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor." açıklamasında bulunmuştu.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Savunma Bakanı Guido Crosetto, siber casusluk skandalıyla ilgili derhal meclis araştırması başlatılması çağrısında bulunarak, devlet sırlarının tehlikede olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Crosetto, skandalla ilgili ortaya çıkan bilgilerin yalnızca "buzdağının görünen kısmı" olduğunu ifade etti.

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, daha önce yaptığı bir açıklamada, gizli verilerin "devasa ve endişe verici bir pazar" yarattığını belirtti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı! Atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı I Birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri
Diyarbakır’da kan donduran kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi: Bedeni ortadan ikiye bölündü
CHP’de Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal’dan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var
Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış
İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Baba Arif Güran’dan tutuklu Enes Güran’a mide bulandıran nasihat: Kendini dik yap, dik tut
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu: ABD’den takviye kuvvet! İran’dan nükleer tehdit
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun
CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti! Sokaklarda çöp dağları oluştu | İstanbul’a yakışmayan görüntüler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak
SON DAKİKA