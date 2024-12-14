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Şili'de 6,4 büyüklüğünde korkutan deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,4 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Can kaybı yaşanmadığı depremin 6 şehirden hissedildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 04:32 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 04:47
Şili’de 6,4 büyüklüğünde korkutan deprem!

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    Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

    Yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.

    Sarsıntı, başkent Santiago başta olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio'da hissedildi.

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