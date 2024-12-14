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Fransa'ya Moody's şoku! Kredi notunu düşürdü: Mali riskler artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın kredi notunu “Aa2”den “Aa3”e düşürdü. Not görünümü ise “negatif”ten “durağan”a çevrildi. Kamu maliyesindeki zayıflama ve siyasi bölünmüşlük, not indiriminin gerekçeleri arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 05:28 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 05:28
Fransa’ya Moody’s şoku! Kredi notunu düşürdü: Mali riskler artıyor

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    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3"e düşürürken not görünümünü "durağan"a çevirdi.

    Moody's Fransa'nın kredi notunu düşürdü (Takvim.com. tr arşiv)Moody's Fransa'nın kredi notunu düşürdü (Takvim.com. tr arşiv)

    Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun "Aa2"den "Aa3"e indirildiği bildirildi.

    Not indiriminin ülkenin kamu maliyesinin gelecek yıllarda önemli ölçüde zayıflayacağı yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, siyasi bölünmüşlüğün anlamlı bir mali konsolidasyonu engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret edildi.

    Moody's Fransa'nın kredi notunu düşürdü (Takvim.com. tr arşiv)Moody's Fransa'nın kredi notunu düşürdü (Takvim.com. tr arşiv)

    Açıklamada, aralık başında hükümetin düştüğü anımsatılarak, yeni hükümetin 2025 yılında kamu yönetiminin devamlılığını sağlayacak özel bir yasa çıkarmasının beklendiği belirtildi. Ancak ileriye bakıldığında, bir sonraki hükümetin mali açıkları sürdürülebilir bir şekilde azaltma olasılığının düşük olduğu vurgulanarak, Fransa'nın kamu maliyesinin gelecek 3 yıl boyunca ekimde öngörülenden daha zayıf olacağının tahmin edildiği bilgisi verildi.

    Açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün de "negatif"ten "durağan"a revize edildiği, durağan görünümün Fransa'nın önemli kredi güçlerini yansıttığı kaydedildi.

    Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü ekim ayında "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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