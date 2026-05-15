Sokaklarındaki bu fütüristik istiladan, uğultulardan ve güvenlik riskinden bıkan mahalle sakinleri, çareyi yola fiziksel barikat kurmakta buldu. Çocukların güvenliği için yollara koyulan küçük, plastik bir "Yolda Çocuk Var" (Step2Kid) uyarı tabelasını sokağın ortasına yerleştirdiler.

Sadece dün sabah saat 06:00 ile 07:00 arasında bu dar sokaktan tam 50 tane boş sürücüsüz araç geçti. Arka arkaya, sessizce dolanıp duruyorlar.

Mahalle sakinleri, yaklaşık iki ay önce tek tük görmeye başladıkları sürücüsüz araçların son birkaç haftadır sabahın ilk ışıklarında devasa konvoylar halinde geldiğini belirtti. Bölgede yaşayan bir mahalle sakini, yerel haber kanalı WSB-TV'ye yaptığı açıklamada dehşeti şu sözlerle anlattı:

Olay, Atlanta'nın kuzeybatısındaki Battleview Drive caddesi ve buraya bağlı Fernleaf Circle çıkmaz sokağında meydana geldi. Uber iş birliğiyle şehir genelinde aktif yolcu taşıyan Waymo araçları, müşteri bulamadıkları veya sistem tarafından boşta bırakıldıkları zaman dilimlerinde otomatik olarak bu sakin mahalleye yönlendirildi.

ABD 'nin Atlanta şehrinde robotaksiler büyük bir lojistik kaosa sebep oldu. Alphabet (Google) şirketine ait sürücüsüz araç markası Waymo'nun onlarca otonom taksisi, yolcusuz ve boşta kaldıkları saatlerde Atlanta'nın lüks ve sakin Buckhead/Midtown bölgesindeki bir mahalleyi adeta "bekleme alanı" olarak kullanmaya başladı.

Atlanta'da robotaksiler çıldırdı

PLASTİK ENGELLER KARŞISINDA NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

İnsan sürücülerin kolayca etrafından geçebileceği bu basit plastik engeli gören Waymo'nun gelişmiş yapay zekası, "kesin güvenlik" protokolü gereği ne yapacağını şaşırdı. Öndeki araç durunca, arkadan gelen diğer boş otonom araçlar da kuyruğa girdi. Mahalle sakini o anları "Bir noktada, o plastik tabelayı geçemediği için sokakta sıkışıp kalan ve nasıl geri döneceğini çözmeye çalışan tam 8 tane Waymo'nun arka arkaya dizilip yolu kilitlediğini gördük" diyerek aktardı.

AİLELERDEN TEPKİ

Sabah çocuklarını okul otobüsüne bindirmeye çalışan aileler ve evcil hayvan sahipleri durumdan şikayetçi. Mahalleli, şirketlerin otopark ücreti ödememek ya da araçları ana merkezlere çekmemek için kamuya açık sakin sokakları ücretsiz bekleme alanı gibi kullanmasına isyan ederek Georgia Ulaştırma Bakanlığı'na (GDOT) ve şehir konseyine başvurdu.

Olayın Atlanta basınında geniş yankı uyandırması ve mahallelinin çektiği kaos videolarının sosyal medyada viral olmasının ardından Waymo şirketinden resmi açıklama geldi. Şirket sözcüsü, "Topluluktan gelen geri bildirimleri ciddiye alıyoruz. Araçlarımızın bu mahalledeki rotasyon davranışına neden olan yazılımsal sorunu tespit edip sistemde düzelttik" diyerek geri adım attıklarını ve mahalleyi rotadan çıkardıklarını duyurdu.

Beyza Türkyılmaz