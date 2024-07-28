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Rusya Ukrayna’da ilerlemeye devam ediyor! Kremlin duyurdu: Donetsk’te Progress ve Yevgenovka yerleşim birimleri Moskova'nın kontrolünde

Rusya Ukrayna’da ilerlemeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi. Operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birliklerinin ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin radar istasyonunu da vurduğu aktarılan açıklamada, 138 bölgede Ukrayna askerleri ve teçhizatının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:08 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 17:08
Rusya Ukrayna’da ilerlemeye devam ediyor! Kremlin duyurdu: Donetsk’te Progress ve Yevgenovka yerleşim birimleri Moskova’nın kontrolünde

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Ordusu, Donetsk Oblastı'nda bulunan cephe hattında askeri hareketliliğini sürdürüyor. Bölgede konuşlu askerler, 2S7 ʺPionʺ kundağı motorlu obüsünü ateşlemek için hazırladı.Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Ordusu, Donetsk Oblastı'nda bulunan cephe hattında askeri hareketliliğini sürdürüyor. Bölgede konuşlu askerler, 2S7 ʺPionʺ kundağı motorlu obüsünü ateşlemek için hazırladı.

RUSYA'DAN İLERLEME MESAJI

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

PROGRESS VE YEVGENOVKA RUS KONTROLÜNDE

Rus ordusunun bazı yerleşim birimi ve önemli noktaları kontrolüne aldığı kaydedilen açıklamada, "Aktif operasyonlar sırasında 'Merkez' askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

138 BÖLGEDE ASKERLER VE TEÇHİZAT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birliklerinin ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin radar istasyonunu da vurduğu aktarılan açıklamada, 138 bölgede Ukrayna askerleri ve teçhizatının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hava savunma sistemleri ile 5 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 2 adet Fransa üretimi Hammer güdümlü füzenin düşürüldüğü bildirilen açıklamada, 12'si "özel operasyon bölgesi" dışında olmak üzere Ukrayna'ya ait 34 İHA'nın vurulduğu ifade edildi.

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