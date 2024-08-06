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Sergey Şoygu’nun Tahran ziyareti Batı’da bomba etkisi yarattı! Rusya İran’a füze mi verecek?

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Sergey Şoygu ve heyetinin dün İran’a düzenlediği ziyaret Batı basınında bomba etkisi yarattı. ABD ve Alman gazeteleri Tahran’ın Kremlin’den gelişmiş hava savunma ve radar ekipmanı istediğini ve bu doğrultuda Moskova’dan söz aldığını iddia etti. Peki kritik görüşmede neler yaşandı? İran, İsrail’e saldırı düzenlemek için Rusya’dan ekipman mı alıyor? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 14:02 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 14:18
Sergey Şoygu’nun Tahran ziyareti Batı’da bomba etkisi yarattı! Rusya İran’a füze mi verecek?

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İran-Lübnan-İsrail hattında kriz devam ederken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Sergey Şoygu ve heyetinin dün İran'a düzenlediği ziyaret Batı basınında bomba etkisi yarattı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu kabul etti.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu kabul etti.

İRAN MOSKOVA'DAN SÖZ MÜ ALDI?

ABD gazetesi New York Times ve Alman Bild, İranlı yetkililerin Tahran'ın Kremlin'den gelişmiş hava savunma ve radar ekipmanı istediğini ve bu doğrultuda Moskova'dan söz aldığını iddia etti.

ŞOYGU'DAN TAHRAN'A KRİTİK ZİYARET

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından İran, İsrail'e yönelik tehditlerini artırmıştı. İran ve Lübnan Hizbullah'ından İsrail'e saldırı beklenirken Tahran'da yapılan görüşme Batı basınında dikkat çekti.

İRAN İSRAİL'E SALDIRACAK MI?

Bild, "Günlerdir İran'ın İsrail'e saldırması bekleniyordu ve bunu büyük olasılıkla İsrail'in misilleme yapması takip edecek. Tahran'ın teknik açıdan son teknolojiye sahip İsrail Hava Kuvvetlerine karşı bir şeyler yapabilmek için acilen hava savunma sistemlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla dün Tahran'ı ziyaret etti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun, beraberindeki heyetle İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın daveti üzerine başkent Tahran'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

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