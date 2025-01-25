Serbest bırakılan İsrailli kadın askerlerden Kassam Tugayları’na teşekkür

Kassam Tugayları, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim sürecine ilişkin görüntüler yayımladı.

Görüntülerde, İsrailli kadın askerlerin temiz ve düzenli giyimleri, sağlıklı görünümleri ve Arapça konuşmaları dikkat çekti. Teslim edilmeden önce araç içinde konuşan kadın esirler, İsrail'in yoğun bombardımanına rağmen hayatlarını koruma çabaları için Kassam Tugaylarına Arapça teşekkürlerini iletti.

Videoda Kassam Tugayları'nın serbest bırakmadan önce İsrailli kadın askerlere, hediye paketleri, Filistin anahtarlıkları ve serbest bırakma belgesi teslim ettiği görüldü.

İSRAİLLİ ESİRDEN KASSAM TUGAYLARINA TEŞEKKÜR

Yüzlerinin güldüğü görülen İsrailli esir askerlerden biri, Arapça selam vererek, "Kassam Tugayları'na iyi muameleleri için teşekkür ederim." dedi. Bir diğer esir ise "Yemek, içecek ve kıyafetler için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Üçüncü kadın asker, bombardıman sırasında kendilerini koruyan "direnişçilere" teşekkürlerini sunarken dördüncü kadın asker ise bu günün herkes için "mutlu bir gün" olması temennisini dile getirdi.