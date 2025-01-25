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Serbest bırakılan İsrailli kadın askerlerden Kassam Tugayları'na teşekkür

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci turunda, Kassam Tugayları tarafından esir tutulan 4 İsrailli kadın asker serbest bırakıldı. Kadın askerlerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilmeden önce Gazze'de iyi muamele gördüklerini dile getirdikleri ve teşekkürlerini ilettikleri anlar dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 21:06 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 21:21
Serbest bırakılan İsrailli kadın askerlerden Kassam Tugayları’na teşekkür

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    Kassam Tugayları, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim sürecine ilişkin görüntüler yayımladı.

    Görüntülerde, İsrailli kadın askerlerin temiz ve düzenli giyimleri, sağlıklı görünümleri ve Arapça konuşmaları dikkat çekti. Teslim edilmeden önce araç içinde konuşan kadın esirler, İsrail'in yoğun bombardımanına rağmen hayatlarını koruma çabaları için Kassam Tugaylarına Arapça teşekkürlerini iletti.

    Videoda Kassam Tugayları'nın serbest bırakmadan önce İsrailli kadın askerlere, hediye paketleri, Filistin anahtarlıkları ve serbest bırakma belgesi teslim ettiği görüldü.

    Serbest bırakılan İsrailli kadın askerlerden Kassam Tugayları'na teşekkür

    İSRAİLLİ ESİRDEN KASSAM TUGAYLARINA TEŞEKKÜR

    Yüzlerinin güldüğü görülen İsrailli esir askerlerden biri, Arapça selam vererek, "Kassam Tugayları'na iyi muameleleri için teşekkür ederim." dedi. Bir diğer esir ise "Yemek, içecek ve kıyafetler için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

    Üçüncü kadın asker, bombardıman sırasında kendilerini koruyan "direnişçilere" teşekkürlerini sunarken dördüncü kadın asker ise bu günün herkes için "mutlu bir gün" olması temennisini dile getirdi.

    İsrailli rehineler serbest bırakıldıktan sonra Kassam'a teşekkür etti (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)İsrailli rehineler serbest bırakıldıktan sonra Kassam'a teşekkür etti (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

    TESLİMDEN ÖNCE GAZZE HALKINI SELAMLADILAR

    Videoda, esirlerin Gazze sahilinde serbest bırakıldıkları tarih olan 25 Ocak'ı sevinçle hep bir ağızdan haykırdıkları görüntülere de yer verildi.

    İsrailli esirler, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilmeden önce platforma çıkarak Gazze halkını selamladı.

    Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakıldı.