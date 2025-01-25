Joe Biden siyahi Mason Locası’na kabul edildi: Aforoz tartışmaları alevlendi

Katolik mezhebine mensup olan Biden'ın masonluğa kabul edilmesi, ABD medyasında "aforoz edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği" yorumlarına yol açtı. Katolik Kilisesi 'nin 1983 tarihli kararına göre, masonluk gibi gizli ritüellere ve geleneklere sahip organizasyonlara katılım, aforoz sebebi olarak değerlendiriliyor.

Mason Büyük Üstadı Victor C. Major imzalı açıklamada, Biden'a bu unvanın "Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı olağanüstü hizmetlerden dolayı" verildiği belirtildi.

Büyük Üstatlar Konferansı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Eski ABD Başkanı Joe Biden , 19 Ocak'ta Güney Carolina Eyaleti Hür ve Kabul Edilmiş Masonları'nın "En Saygıdeğer Prince Hall Büyük Locası" tarafından "Üstat Mason üyeliği ve tam onur" unvanıyla ödüllendirildi.

Katolik Kilisesi'nin 1983 yılında aldığı bir karara göre Masonluğa katılım Afaroz edilme sebebi olarak gösteriliyor (Fotoğraf: AA)

BIDEN AFAROZ MU EDİLECEK?

Parish Hall Masonluğu, resmi kaynaklara göre, 1775 yılında özgürleştirilen Afrikalı köleler tarafından kurulan tarihi bir siyahi masonluk mezhebi olarak biliniyor. Bu tarihi kuruluşun ismini taşıyan locadan "Üstat Mason" unvanı alan Eski ABD Başkanı Joe Biden, masonluk tartışmalarının merkezine oturdu.

Masonicfind sitesi verilerine göre, Biden'dan önce ABD başkanlığı yapmış 15 mason arasında George Washington, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman ve Gerald R. Ford gibi isimler yer alıyor.

Katolik Kilisesi'nin 1983 yılında aldığı bir karara göre, masonluğun gizli ritüel ve geleneklerine katılım, "doğrudan aforoz edilme" sebebi olarak görülüyor. Biden'ın masonluğa kabul edilmesi, bu bağlamda dini ve siyasi çevrelerde tartışmalara neden oldu.