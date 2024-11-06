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ABD başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor? Seçiciler Kurulu nedir, nasıl çalışır? En fazla oyu alan aday kazanamayabilir!

Amerika Birleşik Devletleri, 60. başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Bu seçimde Demokrat Parti'nin adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski Başkan Donald Trump kıyasıya bir yarış içinde. Bu gelişmelerle birlikte seçimlerin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:25
ABD başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor? Seçiciler Kurulu nedir, nasıl çalışır? En fazla oyu alan aday kazanamayabilir!

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Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri karmaşık bir süreçle yürütülüyor. Seçimlerde en fazla oyu alan aday değil en fazla delegeye ulaşan aday başkan oluyor. Delegeler eyalet bazında belirlenen ve Seçiciler Kurulu'nu oluşturan temsilcilerdir. Seçiciler Kurulu, toplamda 538 delegeden oluşmakta ve bir adayın başkan olabilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SEÇİCİLER KURULU NEDİR?

ABD'de seçimleri kazanan, ülke genelinde en çok oyu alan aday olmayabiliyor. İki aday da 50 eyalette düzenlenen seçiciler kurulu seçiminde yarışıyor. Sandığa giden seçmenler, kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Her eyalet kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABD SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı, 538 kişiden oluşan "seçiciler kurulu" belirliyor. Bir adayın başkanlığı kazanabilmesi için 270 üyenin oyunu alması gerekiyor. Donald Trump, 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerinde de adaydı. O dönemki rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'dı.

Clinton, oyların yüzde 48 virgül 2'sini alarak Trump'ı 2 puan geride bıraktı. Ancak Seçiciler Kurulu'ndaki oylamada 74 farkla Clinton'ı geçen Donald Trump başkan oldu. Benzer durum, ABD'nin 1824, 1876, 1888 ve 2000'deki başkanlık seçimlerinde de yaşandı. Halk oyunu fazla alan adaylar, Seçiciler Kurulunda yeterli delege sayısına ulaşamadıkları için başkan olamadı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Esi ABD Başkanı Cumhuriyetçilerin en yüksek oyunu aldı

Cumhuriyetçi Richard Nixon, 1972 seçimlerinde oyların yüzde 60,7'sini; Seçiciler Kurulunun ise yüzde 96,7'sini kazandı. Nixon, bugüne kadar Cumhuriyetçilerin başkanlık seçimlerinde elde ettiği en yüksek halk oyunu alan isim oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Oy birliğiyle seçilen ilk ABD Başkanı

1936'daki ABD Başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 60,8'ini alan Demokrat Parti'nin adayı Franklin Roosevelt Seçiciler Kurulunda oyların yüzde 98,5'ini elde etti. Böylece oy birliğiyle seçilen ilk ABD Başkanı George Washington'a yaklaşan tek isim oldu. 1936'da, Seçiciler Kurulu'nun ABD Başkanlık sistemindeki rolü bir kez daha öne çıktı. Halk oylamasında rakibinden 3 puan geride olan Cumhuriyetçi Rutherford Hayes, Seçiciler Kurulu'nda sadece 1 oyla farkla öne geçerek başkan oldu.

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