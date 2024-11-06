ABD başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor? Seçiciler Kurulu nedir, nasıl çalışır? En fazla oyu alan aday kazanamayabilir!

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri karmaşık bir süreçle yürütülüyor. Seçimlerde en fazla oyu alan aday değil en fazla delegeye ulaşan aday başkan oluyor. Delegeler eyalet bazında belirlenen ve Seçiciler Kurulu'nu oluşturan temsilcilerdir. Seçiciler Kurulu, toplamda 538 delegeden oluşmakta ve bir adayın başkan olabilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
SEÇİCİLER KURULU NEDİR?
ABD'de seçimleri kazanan, ülke genelinde en çok oyu alan aday olmayabiliyor. İki aday da 50 eyalette düzenlenen seçiciler kurulu seçiminde yarışıyor. Sandığa giden seçmenler, kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Her eyalet kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip.
(Takvim Foto Arşiv)
ABD SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR?
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı, 538 kişiden oluşan "seçiciler kurulu" belirliyor. Bir adayın başkanlığı kazanabilmesi için 270 üyenin oyunu alması gerekiyor. Donald Trump, 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerinde de adaydı. O dönemki rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'dı.
Clinton, oyların yüzde 48 virgül 2'sini alarak Trump'ı 2 puan geride bıraktı. Ancak Seçiciler Kurulu'ndaki oylamada 74 farkla Clinton'ı geçen Donald Trump başkan oldu. Benzer durum, ABD'nin 1824, 1876, 1888 ve 2000'deki başkanlık seçimlerinde de yaşandı. Halk oyunu fazla alan adaylar, Seçiciler Kurulunda yeterli delege sayısına ulaşamadıkları için başkan olamadı.