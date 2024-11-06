ABD başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor? Seçiciler Kurulu nedir, nasıl çalışır? En fazla oyu alan aday kazanamayabilir!

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Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri karmaşık bir süreçle yürütülüyor. Seçimlerde en fazla oyu alan aday değil en fazla delegeye ulaşan aday başkan oluyor. Delegeler eyalet bazında belirlenen ve Seçiciler Kurulu'nu oluşturan temsilcilerdir. Seçiciler Kurulu, toplamda 538 delegeden oluşmakta ve bir adayın başkan olabilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv) SEÇİCİLER KURULU NEDİR? ABD'de seçimleri kazanan, ülke genelinde en çok oyu alan aday olmayabiliyor. İki aday da 50 eyalette düzenlenen seçiciler kurulu seçiminde yarışıyor. Sandığa giden seçmenler, kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Her eyalet kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip.