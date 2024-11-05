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ABD başkanı adayı Kamala Harris'in kökeni ne, evli mi? Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Bulunduğu görevler...

Kamala Harris, ABD'de 5 Kasım seçimlerinde Joe Biden yerine Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak Donald Trump'a karşı yarışıyor. Eğer seçimden galip ayrılırsa ABD'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçecek.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 06:57 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:24
ABD başkanı adayı Kamala Harris’in kökeni ne, evli mi? Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Bulunduğu görevler...

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ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın yerine başkan adayı olan Kamala Harris, hem Amerika'nın siyasi sahnesinde hem de dünya çapında takip edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Kamala Harris'in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında neler biliniyor? İşte bulunduğu görevlere dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KAMALA HARRIS KİMDİR?

Kamala Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.

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