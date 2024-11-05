ABD başkanı adayı Kamala Harris’in kökeni ne, evli mi? Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Bulunduğu görevler...

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın yerine başkan adayı olan Kamala Harris, hem Amerika'nın siyasi sahnesinde hem de dünya çapında takip edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Kamala Harris'in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında neler biliniyor? İşte bulunduğu görevlere dair merak edilenler...

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KAMALA HARRIS KİMDİR?

Kamala Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.