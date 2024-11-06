ABD nüfusu kaç? ABD’de şuan saat kaç?

(Takvim Foto Arşiv)
Başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı?
Seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Peki süreç nasıl işliyor? Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor. Ülkenin doğusundaki bir eyalette gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanabiliyor. Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor. Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanmış olacak. Resmi olmayan seçim sonuçları seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir ancak oylar yakın çizgide ilerlerse kesin sonuçlar sonraki günlerde de netlik kazanabilir. Resmi sonuçlar ise eyaletler tarafından oy sayımları tamamlanıp onaylandıktan sonra ilan edilecek ve bu süreç haftalar sürebilir.