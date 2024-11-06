ABD nüfusu kaç? ABD’de şuan saat kaç?

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Başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı?

Seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Peki süreç nasıl işliyor? Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor. Ülkenin doğusundaki bir eyalette gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanabiliyor. Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor. Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.