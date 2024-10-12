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Savunmaya dev kaynak: Meclis'e sunuldu

Araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na pay aktarılacak. 100 CC altı motosikletler MTV kapsamına alınacak. Drone ve 5 bin lira üzerindeki saatler de ÖTV kapsamına girecek. Savunmaya kaynak aktarımını içeren düzenlemenin taslağı Meclis’e sunuldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Savunmaya dev kaynak: Meclis’e sunuldu

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Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak oluşturulması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve 750 TL olmak üzere, kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemelerin vergi değil işlem hizmet bedeli olduğunu söyledi. Düzenlemeler ile 75-80 milyar TL'lik katkının gelmesi hedefleniyor.

Savunma Sanayii Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:

Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar,

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar, -Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,-Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira,

Noterlerde Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni bir düzenleme yapılıyor. Hacmi 100 CC'nin altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde de drone'lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri vergi kapsamına alınıyor.

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