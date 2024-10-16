Savunma fuarında İsrailli şirketin çalışanlarına soykırım tepkisi: "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?"

Savunma fuarında İsrailli şirketin çalışanlarına soykırım tepkisi (Sosyal medya) FİRMA ÇALIŞANLARINDAN PİŞKİN HAREKET İsrail firması çalışanlarından bazıları o soruya gülerek cevap verdi. Söz konusu aktivistin protestosu tüm dünyada gündem oldu. Aktivistin fuar alanında çektiği video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

Savunma fuarında İsrailli şirketin çalışanlarına soykırım tepkisi (Sosyal medya) Olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken, İsrailli firmalar ve silah teknolojilerinin etik boyutu yeniden tartışma konusu oldu.

KATİL İSRAİL 43 BİN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN