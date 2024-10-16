Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, bir kez daha "mevzilerine doğrudan ve görünüşe göre kasıtlı ateş açtığını" duyurdu. Açıklamada, "Bu sabah Kefer Kila yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemlemiştir." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in saldırıları sonrası UNIFIL açıkladı: Mevzilerden ayrılmayacağız
Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun bir kez daha "mevzilerine doğrudan ve kasıtlı ateş açtığını" duyurdu. İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, zorluklara rağmen görev yerlerinden ayrılmayacaklarını, barış gücü birliklerinin "İsrail'in doğrudan ve kasıtlı saldırılarına maruz kalmalarına rağmen" bulundukları mevkileri terk etmeyeceğini açıkladı. İsrail'in hem Gazze'de hemde Lübnan'da yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığını ifade etti. Öte yandan UNIFIL'e katkı veren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, İsrail saldırısı altında bulunan Lübnan'daki durumdan endişe duyduklarını belirterek, UNIFIL üslerini vuran, misyonda görevli askerlerin güvenliğini riske atan saldırıları şiddetle kınadı.
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Saldırıda iki kameranın tahrip olduğu ve kulenin hasar gördüğü belirtilirken, başta İsrail ordusu olmak üzere tüm aktörlere BM personelinin güvenliğine ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülüğünü de hatırlattı.
4 KEZ HEDEF ALMIŞTI
Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği UNIFIL askerlerine yönelik 10 Ekim itibarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Arka arkaya 4 gün boyunca tekrarlanan saldırılarda 20 Barış Gücü askerinin yaralandığı duyurulmuştu.
UNIFIL MEVKİLERİ TERK ETMEYECEK
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası yönünü şimdi de Lübnan'a çevirdi. Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nü hedef aldı. Saldırıların ardından UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, barış gücü birliklerinin "İsrail'in doğrudan ve kasıtlı saldırılarına maruz kalmalarına rağmen" bulundukları mevkileri terk etmeyeceğini söyledi.
Sözcü Tenenti'nin saldırılara karşı boyun eğmeyeceklerini ve UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinde karşılaştıkları büyük zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini açıkladı.
İSRAİL, KASITLI SALDIRIYOR
Lübnan'ın güneyinde bulunan en-Nakura, el-Lebbune ve Ramiye'deki UNIFIL mevkilerinin 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun doğrudan ve kasıtlı saldırılarına maruz kaldığının altını çizdi.
5 BARIŞ GÜCÜ ASKERİ YARALANDI!
İsrail ateşiyle yaralanan barış gücü askerlerine değinen Tenenti, "İsrail ordusuna ait Merkava tankının açtığı ateş Nakura'daki karargahımızın gözlem kulesine isabet etti ve 5 barış gücü askeri yaralandı. Bunlardan 2'si kulenin doğrudan hedef alınması sebebiyle yaralandı." dedi.
Sözcü, İsrail ordusunun Ramiye'de yaydığı bir tür dumandan 15 UNIFIL askerinin etkilendiğine dikkati çekti.
İSRAİL, YASAKLI BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANIYOR!
UNIFIL Sözcüsü Tenenti, konuya ilişkin ayrıntı vermese de hem Birleşmiş Milletler uzmanları hem de uluslararası kuruluşlar İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığını kanıtladı.
UNIFIL, TARAFLARLA İLETİŞİM HALİNDE
UNIFIL'in Lübnanlı ve İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu belirten Tenenti, "UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro, BM mevkilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu İsrail ordusuna doğrudan bildirdi." ifadesini kullandı.
"ACİL DURUM PLANLARIMIZ VAR"
Tenenti, UNIFIL'in her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olduğuna vurgu yaparak, "Faaliyetlerimizi düzenli olarak ayarlıyoruz ve kesin bir şekilde gerekli olması halinde devreye sokmak üzere acil durum planlarımız var." dedi.
İNSANİ YARDIMLAR DA ETKİLEDİ
UNIFIL Sözcüsü, "Son iki haftadır devam eden güvenlik durumu sebebiyle çoğu faaliyet askıya alındı. Hala mümkün oldukça faaliyetlerde bulunuyoruz. El-Kalia beldesinde temizlik malzemeleri ve soba gibi birtakım temel ihtiyaçların dağıtımını yaptık." dedi.
Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelere insani yardımların ulaşmasını kolaylaştırdıklarını belirten Tenenti, 22 araçlık bir insani yardım kafilesinin ulaşmasına yardım ettiklerini sözlerine ekledi.
BÖLGE SİLAHSIZLANDIRILMALI!
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 Ekim'de İsrail'in UNIFIL mevkilerine saldırılarının "bir savaş suçu oluşturabileceğini" söylemişti.
BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katkı veren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, İsrail saldırısı altında bulunan Lübnan'daki durumdan endişe duyduklarını belirterek, UNIFIL üslerini vuran, misyonda görevli askerlerin güvenliğini riske atan saldırıları şiddetle kınadı.
İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalyan Bakan Guido Crosetto ile Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'nun girişimiyle UNIFIL'e katkı veren 16 AB ülkesinin savunma bakanları video konferans toplantısı yaparak Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.
Toplantının amacının, Güney Lübnan'daki son gelişmeler ışığında Avrupa'nın UNIFIL misyonuna katkısına yönelik "ortak eylem tanımlama hedefi" olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Toplantıda tüm bakanlar, bölgedeki duruma dair ortak endişelerini ifade ettiler, UNIFIL üslerini vuran ve BM misyonunda görev alan askeri personelin güvenliğini riske atan saldırıları şiddetle kınadılar. UNIFIL'in görev yetkisinin tam olarak yerine getirilmesi ve personelin korunmasının önemine vurgu yapıldı ve uluslararası topluma sürekli ve kararlı bir taahhütte bulunmaları çağrısında bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Toplantının katılımcıları, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının eksik kalmasının veya kısmen uygulanmasının hiçbir şekilde UNIFIL güçlerine yönelik saldırıları haklı çıkaramayacağını yinelediler. UNIFIL'in daha etkili ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak sağlamak amacıyla angajman kurallarının gözden geçirilmesi ihtiyacı da güçlü bir şekilde belirtildi." değerlendirmesi yer aldı.
Toplantıda 16 AB ülkesinin, UNIFIL misyonunun geleceğine ilişkin her türlü kararın BM'de toplu biçimde alınması gerektiğinin altını çizdiği, Lübnan'da istikrarlı bir varlığın sürdürülmesinin önemi üzerinde mutabık kaldığı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Toplantıda ortaya çıkan bir diğer temel nokta ise İsrail'e daha fazla olayın yaşanmaması için azami siyasi ve diplomatik baskı uygulanması yönündeki ortak arzuydu. Aynı zamanda Hizbullah'ın çatışma bağlamında UNIFIL personelini kalkan olarak kullanamayacağı da açıkça ortaya konuldu. Ayrıca 16 ülke, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin, güvenilir bir güç haline gelebilmesi ve UNIFIL'in desteğiyle bölgenin istikrarına katkıda bulunabilmesi için yeterli eğitim desteği ve uluslararası finansman yoluyla güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı."
MELONI'NİN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ
Bu arada, Bakan Crosetto, İtalyan Rai kanalında akşam saatlerinde katıldığı programda da cuma günü Ürdün ve Lübnan'a gidecek İtalya Başbakan Giorgia Meloni'nin UNIFIL misyonundaki bin kişilik İtalyan birliğini ziyaret etmesinin, güvenlik riski nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.