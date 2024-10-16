İsrail’in saldırıları sonrası UNIFIL açıkladı: Mevzilerden ayrılmayacağız

İsrail'in saldırıları kasıtlı... (takvim.com.tr | arşiv) İSRAİL, KASITLI SALDIRIYOR Lübnan'ın güneyinde bulunan en-Nakura, el-Lebbune ve Ramiye'deki UNIFIL mevkilerinin 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun doğrudan ve kasıtlı saldırılarına maruz kaldığının altını çizdi. 5 BARIŞ GÜCÜ ASKERİ YARALANDI! İsrail ateşiyle yaralanan barış gücü askerlerine değinen Tenenti, "İsrail ordusuna ait Merkava tankının açtığı ateş Nakura'daki karargahımızın gözlem kulesine isabet etti ve 5 barış gücü askeri yaralandı. Bunlardan 2'si kulenin doğrudan hedef alınması sebebiyle yaralandı." dedi. Sözcü, İsrail ordusunun Ramiye'de yaydığı bir tür dumandan 15 UNIFIL askerinin etkilendiğine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da kullandığı yasaklı fosfos bombası (takvim.com.tr | Arşiv) İSRAİL, YASAKLI BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANIYOR! UNIFIL Sözcüsü Tenenti, konuya ilişkin ayrıntı vermese de hem Birleşmiş Milletler uzmanları hem de uluslararası kuruluşlar İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığını kanıtladı.

UNIFIL, TARAFLARLA İLETİŞİM HALİNDE UNIFIL'in Lübnanlı ve İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu belirten Tenenti, "UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro, BM mevkilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu İsrail ordusuna doğrudan bildirdi." ifadesini kullandı. "ACİL DURUM PLANLARIMIZ VAR" Tenenti, UNIFIL'in her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olduğuna vurgu yaparak, "Faaliyetlerimizi düzenli olarak ayarlıyoruz ve kesin bir şekilde gerekli olması halinde devreye sokmak üzere acil durum planlarımız var." dedi.

İsrail'in saldırıları insani yardımları da etkiledi (takvim.com.tr | arşiv) İNSANİ YARDIMLAR DA ETKİLEDİ UNIFIL Sözcüsü, "Son iki haftadır devam eden güvenlik durumu sebebiyle çoğu faaliyet askıya alındı. Hala mümkün oldukça faaliyetlerde bulunuyoruz. El-Kalia beldesinde temizlik malzemeleri ve soba gibi birtakım temel ihtiyaçların dağıtımını yaptık." dedi. Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelere insani yardımların ulaşmasını kolaylaştırdıklarını belirten Tenenti, 22 araçlık bir insani yardım kafilesinin ulaşmasına yardım ettiklerini sözlerine ekledi. BÖLGE SİLAHSIZLANDIRILMALI! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 Ekim'de İsrail'in UNIFIL mevkilerine saldırılarının "bir savaş suçu oluşturabileceğini" söylemişti. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.