Savunma fuarında İsrailli şirketin çalışanlarına soykırım tepkisi: "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?"

Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda bir insan hakları aktivistinin, İsrailli silah firmalarına yönelttiği soru gündem oldu.
Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda bir insan hakları aktivistinin, İsrailli silah firmalarına yönelttiği soru gündem oldu.
Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'na katılan bir insan hakları aktivisti, İsrailli silah üreticilerinin stantlarını ziyaret ederek sorduğu sorularla dikkat çekti.
"EN İYİ BEBEK ÖLDÜRME TEKNOLOJİSİ SİZDE Mİ"
Aktivist, İsrail'in sivillere yönelik askeri operasyonlarına dikkat çekmek amacıyla firmanın yanına giderek "Efendim, bebek öldürme teknolojilerine bakıyoruz. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bebek katili o mu? Siz en iyi bebek öldürme teknolojisine mi sahipsiniz?" diye sordu.
FİRMA ÇALIŞANLARINDAN PİŞKİN HAREKET
İsrail firması çalışanlarından bazıları o soruya gülerek cevap verdi. Söz konusu aktivistin protestosu tüm dünyada gündem oldu.
Aktivistin fuar alanında çektiği video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve en çok izlenen videolar arasında yer aldı.
Olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken, İsrailli firmalar ve silah teknolojilerinin etik boyutu yeniden tartışma konusu oldu.
KATİL İSRAİL 43 BİN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.