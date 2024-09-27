Lübnan’daki patlama noktasında tarihi yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi

Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Benim şuan etrafımda 100 civarında medya mensubu var. Hepimizi bir noktaya çekiyorlar. Böylece çekim yapma imkanına sahip oluyoruz.