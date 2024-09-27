PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Lübnan'daki patlama noktasında tarihi yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi

Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. Şiddetli patlamaların yaşandığı Beyrut'ta çok sayıda binanın yıkıldığı belirtilirken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını belirtti. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin hayatını kaybederken, 76 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. A Haber ekibi, tarihi bir yayın yaparak olay yerinden ilk görüntüleri izleyicilere aktardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 23:33 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 23:33
Lübnan’daki patlama noktasında tarihi yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe saldırıda bulundu.

Hizbullahtan İsrail'e misilleme! Saldırı anı A Haber kamerasında!

2 ÖLÜ, 76 YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

A HABER'DEN PATLAMA NOKTASINDA TARİHİ YAYIN

Öte yandan A Haber, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan tarihi bir yayın yaparak olay yerinden ilk görüntüleri izleyicileriyle buluşturdu.

Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Benim şuan etrafımda 100 civarında medya mensubu var. Hepimizi bir noktaya çekiyorlar. Böylece çekim yapma imkanına sahip oluyoruz.

Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta tam da burası. Akşam saatlerinde bu karargah hedef alındı. Buranın enkaz haline geldiğini görebiliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleri ekranlara geliyor. Şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Tekrar söylüyorum.

Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Türk televizyonlarında ilk kez olay yeri görüntülerini A Haber'de izliyorsunuz. 10 civarında patlamanın meydan geldiği belirtiliyor." dedi.

Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Lübnan'daki patlama noktasında kritik yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Patlama noktasından tarihi yayın!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Netanyahu’nun BM konuşması sonrası saldırdılar! İsrail’den Beyrut’a yoğun bombardıman
Lübnan’daki patlama noktasında tarihi yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi
Başkan Erdoğan’dan 5 yıl sonra soykırım haritası! Netanyahu’nun planı işgal
Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman açılacak? Tarih ve saat belli oldu: DNA testi her şeyi netleştirecek
Katilin kürsüde ne işi var? BM’nin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!
5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...
Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha!
Esra Erol’da yayını ihbar kabul edildi: Özge ve Veysel’in çocukları devlet koruması altına alındı
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Kapalı kapılar ardında neler söyledi
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif Sürpriz değil diyerek açıkladı
ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Gaziantep’teki şehir eşkıyaları yakalandı
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı
SON DAKİKA