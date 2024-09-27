Lübnan’daki patlama noktasında tarihi yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe saldırıda bulundu.
2 ÖLÜ, 76 YARALI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe saldırıda bulundu.
2 ÖLÜ, 76 YARALI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.
A HABER'DEN PATLAMA NOKTASINDA TARİHİ YAYIN
Öte yandan A Haber, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan tarihi bir yayın yaparak olay yerinden ilk görüntüleri izleyicileriyle buluşturdu.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Benim şuan etrafımda 100 civarında medya mensubu var. Hepimizi bir noktaya çekiyorlar. Böylece çekim yapma imkanına sahip oluyoruz.
İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta tam da burası. Akşam saatlerinde bu karargah hedef alındı. Buranın enkaz haline geldiğini görebiliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleri ekranlara geliyor. Şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Tekrar söylüyorum.
Türk televizyonlarında ilk kez olay yeri görüntülerini A Haber'de izliyorsunuz. 10 civarında patlamanın meydan geldiği belirtiliyor." dedi.
Patlama noktasından tarihi yayın!