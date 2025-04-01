Çin Tayvan’ı kuşattı: Asya Pasifik’i karıştıran tatbikat! Zamanlamaya dikkat

Çin Tayvan'ı resmen kuşattı. Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'yi "asalak" olarak nitelendiren Çin, Tayvan'da tatbikat kapsamında 19 savaş gemisi ve 50 savaş uçağı konuşlandırdı.

Çin uçak gemisi Shandong, son askeri tatbikatlar sırasında Tayvan yakınlarında görüldü, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

TAYVAN'DA ÇİN KUŞATMASI

Çin ordusu Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-Te'ye bile "asalak" diyerek saldırdı. Ardından Tayvan, bugün en az 19 Çin savaş gemisinin yanı sıra büyük bir Şandong uçak gemisinin özerk adası yakınlarında devriye gezdiğini tespit ettiğini duyurdu.

BİR YILDIR BU KADAR SAVAŞ GEMİSİ KONUŞLANMAMIŞTI

Tayvan'ın bildirdiği son sayı geçen mayıs ayından bu yana 24 saatlik bir zaman diliminde görülen en yüksek sayıda Çin gemisi olarak kayda geçti. Çin ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı sözcüsü Kıdemli Albay Şi Yi, "deniz-hava muharebe hazırlık devriyeleri"nin başlatıldığını duyurdu.

Pekin'in silahlı kuvvetleri Tayvan'ın bir görüntüsünü, üzerinde 'Yaklaşıyoruz' ifadesiyle birlikte yayınladı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

PEKİN "YAKLAŞIYORUZ" DİYEREK DUYURDU

Pekin Silahlı Kuvvetleri ayrıca adanın bir fotoğrafını, üzerinde "Yaklaşıyoruz" ifadesiyle birlikte yayımladı. Afişte Çin gemileri ve savaş uçaklarının adanın etrafında tur attığı görülüyor. Ayrıca "Tayvan ayrılıkçıları kendi başlarına felaketi davet ediyor" şeklinde bir ifade de yer alıyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Çin'in geçen yılki tatbikatların aksine resmi bir isim vermediği tatbikatların Çin'in Lai'ye yönelik söyleminin artmasının ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Asya ziyareti sırasında Pekin'i defalarca eleştirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

TAYVAN'DAN TEPKİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yapılan paylaşımda, "Çin'in akıl dışı provokasyonu" olarak nitelendirdiği tatbikatı kınadığını bildirdi.Çin ordusunun eylemlerinin bölgesel barışa zarar verdiğinin savunulduğu açıklamada, "Özgürlük ve demokrasinin ön safında, toprak bütünlüğümüzü korumak üzere kararlı duruyoruz." ifadesine yer verildi.