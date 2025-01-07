Sarkozy ve çevresi Libya’dan yasa dışı fon suçlamasıyla hakim karşısında

Mahkemede suçlamaları reddeden Sarkozy, "Bu kadar büyük bir finansmandan söz ediliyor, peki neden buna dair hiçbir kanıt yok?" ifadelerini kullandı. Yargıçlar, davaya ilişkin önemli delillerin mevcut olduğunu belirtti.

Eğer Sarkozy suçlu bulunursa, 10 yıl hapis cezası ve 375 bin euro para cezasına çarptırılmasının yanı sıra 5 yıl boyunca siyasi haklarından mahrum edilme riskiyle karşı karşıya.

Savcılar, Sarkozy'yi rüşvet alma, kamu fonlarını zimmete geçirme, yasa dışı kampanya finansmanı sağlama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla mahkemeye sevk etti.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy , 2007 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ile cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına destek sağlamak için yolsuzluk anlaşması yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.

Sarkozy hakkında 10 yıl hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor (Fotoğraf: AA)

SARKOZY VE YAKIN ÇEVRESİ YARGILANIYOR

Nicolas Sarkozy'nin yargılandığı davada, eski Cumhurbaşkanı ile birlikte 3'ü eski bakan olmak üzere toplam 12 kişi hakim karşısına çıktı. Yargılanan isimler arasında Sarkozy'nin yakın çevresinden Claude Gueant, Brice Hortefeux, Eric Woerth ve Cedric Gaubert yer alıyor. Bu kişiler, Libya'dan gelen yasa dışı fonları organize etmek ve aktarmakla suçlanıyor.

Libya cephesinde ise rejimin eski finans sorumlusu Bachir Saleh sanık olarak yer alıyor, ancak Saleh hala firari durumda. Öte yandan, davanın sanıklarından Sivajothi Rajendram'ın hayatını kaybettiği belirtilirken, hakkındaki suçlamaların düşmesi bekleniyor.

Duruşmada, Suudi iş adamı Khaled Ali Bugshan'ın avukatı anayasal uygunluk itirazında bulundu. Ancak mahkeme, bu itirazı Fransız Yargıtayı'na sevk etmeme kararı aldı. Bu kararın ardından savunma makamının diğer talepleri değerlendirmeye alındı.