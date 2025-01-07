Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından duyurulan düzenlemeye göre, Suriye'deki yönetim kurumlarıyla gerçekleştirilen işlemler, enerji ürünlerinin (petrol, doğal gaz, elektrik) satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanması gibi faaliyetlere izin verildi. Ayrıca, Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılan ticari olmayan ve kişisel para transferleri de 7 Temmuz'a kadar serbest bırakıldı.

ABD yönetimi, Suriye'ye uygulanan yaptırımlarda yumuşamaya giderek temel hizmetlerin devamını desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan lisans, ülkedeki insani ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik adımları içeriyor.

TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI TEMEL HEDEF

Hazine Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yayımlanan bu lisansın, ABD'nin insani yardımları ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını engellemeyecek bir yaptırım politikası benimsediğini vurguladı. Yapılan açıklamada, temel insani ihtiyaçların karşılanmasının öncelikli hedef olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esed rejiminin Suriye halkına karşı uyguladığı zulüm, teröre verdiği destek ve bölgesel istikrarı bozan faaliyetleri nedeniyle Suriye'nin en ağır yaptırımlara tabi tutulan ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sağlanan yaptırım muafiyetlerinin, Suriye halkının daha umutlu, güvenli ve barış dolu bir gelecek inşa etmelerine katkı sunmayı amaçladığı belirtildi. Bu kapsamda, enerji, elektrik, su ve sanitasyon gibi temel hizmetlerin ve ülke genelinde yönetim işlevlerinin kesintisiz sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.