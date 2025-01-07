ABD yönetimi, Suriye'ye uygulanan yaptırımlarda yumuşamaya giderek temel hizmetlerin devamını desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan lisans, ülkedeki insani ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik adımları içeriyor.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından duyurulan düzenlemeye göre, Suriye'deki yönetim kurumlarıyla gerçekleştirilen işlemler, enerji ürünlerinin (petrol, doğal gaz, elektrik) satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanması gibi faaliyetlere izin verildi. Ayrıca, Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılan ticari olmayan ve kişisel para transferleri de 7 Temmuz'a kadar serbest bırakıldı.
TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI TEMEL HEDEF
Hazine Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yayımlanan bu lisansın, ABD'nin insani yardımları ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını engellemeyecek bir yaptırım politikası benimsediğini vurguladı. Yapılan açıklamada, temel insani ihtiyaçların karşılanmasının öncelikli hedef olduğu belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esed rejiminin Suriye halkına karşı uyguladığı zulüm, teröre verdiği destek ve bölgesel istikrarı bozan faaliyetleri nedeniyle Suriye'nin en ağır yaptırımlara tabi tutulan ülkelerden biri olduğu vurgulandı.
Açıklamada, sağlanan yaptırım muafiyetlerinin, Suriye halkının daha umutlu, güvenli ve barış dolu bir gelecek inşa etmelerine katkı sunmayı amaçladığı belirtildi. Bu kapsamda, enerji, elektrik, su ve sanitasyon gibi temel hizmetlerin ve ülke genelinde yönetim işlevlerinin kesintisiz sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.
HTŞ'YE YAPTIMRIMLAR DEVAM EDECEK
Açıklamada, söz konusu lisans ile Esed ve çevresi, Suriye Hükümeti, Suriye Merkez Bankası ve Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik yaptırımların kaldırılmadığı aktarıldı.
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Beşşar Esed'in Rusya ve İran tarafından desteklenen acımasız ve baskıcı yönetiminin sona ermesi, Suriye ve halkına yeniden inşa için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.
Adeyemo, "Bu geçiş döneminde, Hazine Suriye'de insani yardımı ve sorumlu yönetimi desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.