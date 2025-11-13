PODCAST CANLI YAYIN

Saraybosna'daki soykırıma 80 ila 100 bin Euro verip ortak oldular! İtalyan "hafta sonu keskin nişancıları"na soruşturma

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 binden fazla Bosnalı sivilin yaşamını yitirdiği 1992-1995 yıllarındaki Saraybosna Kuşatması'na katılan ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak tanımlanan soykırım ortaklarına soruşturma başlattı. İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni'nin soruşturmayı başlatan şikayetinde, "hafta sonu keskin nişancı turu"na katılan en az 5 İtalyan olduğu vurgulandı.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 binden fazla Bosnalı sivilin yaşamını yitirdiği 1992-1995 yıllarındaki Saraybosna Kuşatması'na katılan ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak tanımlanan kişileri soruşturmaya başladı.

Haberde, "eğlence" amacıyla bu hafta sonu turuna katıldıkları iddia edilen İtalyanların, bugünün değeriyle 80 ila 100 bin avroya karşılık gelen yüksek bir meblağ ödeyerek, cuma akşamları İtalya'nın doğusundaki Trieste kentinden hareket edip hafta sonunu Saraybosna'da geçirdikleri belirtildi.

Haberde söz konusu kişilerin asker olmadıkları ama radikal aşırı sağcı "savaş turistleri" oldukları ifade edildi.

Soruşturmanın, İtalya'dan Saraybosna'daki katliama katılanların tespit edilmesi amacıyla Savcı Alessandro Gobbis tarafından canavarca hisle ve kötü niyetle ağırlaştırılmış kasten adam öldürme suçlamasıyla açıldığı kaydedildi.

EZİO GAVAZZENİ: EN AZ 5 İTALYAN VAR

İtalyan ANSA ajansında da soruşturmanın şu anda kimliği belirsiz kişilere karşı yürütüldüğü ifade edilirken, bununla beraber, İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni'nin soruşturmayı başlatan şikayetinde, "hafta sonu keskin nişancı turu"na katılan en az 5 İtalyan olduğunu kaydettiği aktarıldı.

Gavazzeni'nin de bu bilgileri, Bosna-Hersek'te Sırpların safında savaşmak için gelen yakalanmış bir Sırp gönüllüsünün sorgusunu yapan Bosna Askeri Güvenlik Servisi'nden bir yetkili ile Kasım 2024'teki e-posta yazışmasından temin ettiği belirtildi.

Gavazzeni'nin şikayetinde söz konusu Milano, Torino, Trieste'den İtalyanların olduğu ve bunlardan birinin estetik kliniği sahibi olduğu bilgisi yer aldığı kaydedildi.

SAVAŞIN GÖRÜNMEYEN SUÇLULARI KESKİN NİŞANCILAR

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

