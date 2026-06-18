Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Saraybosna Kuşatması sırasında İngiltere, ABD, İtalya, Rusya gibi ülkelerden gelen yabancıların sivilleri öldürmek için Sırp birliklerine para ödediği iddia edildi.

İtalya'da tanınmış bir aileden gelen ismi açıklanmayan bir aristokrat, Saraybosna'da insan avına katıldığı şüphesiyle soruşturmaya dahil edildi.

İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya gibi ülkelerden saldırganların olduğu iddiaları üzerine İtalyan yargıçlar dört şüpheliyi sorguladı.

Milano Başsavcılığı, savunmasız sivilleri öldürmek suçlamasıyla soruşturma başlattı ve finansal ağın çözülmesi için çalışmalara devam ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Saraybosna İnsan Safarisi ile bağlantılı olduğu iddiaları, Vučić tarafından yalanlandı.

İnsanlık tarihinin kara lekelerinden Saraybosna Kuşatması ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İNSAN AVI İÇİN SIRP BİRLİKLERİNE PARA ÖDEDİLER Modern tarihin en uzun kuşatmalarından biri olan (1992-1996) Saraybosna Kuşatması sırasında İngiltere, ABD, İtalya, Rusya ve daha pek çok ülkeden yabancıların sivilleri öldürmek için Sırp birliklerine para ödemesi yaptığı ortaya çıkmıştı. İnsan öldürmek için Saraybosna'ya gelen zenginler, özellikle bebek ve hamileleri hedef alıyor, bunu eğlence için yapıyordu.

Saraybosna safarisi, Fotoğraflar: AFP, DHA SON ŞÜPHELİ İTALYAN ARİSTOKRAT İtalya/Milano'da tanınmış bir aileden gelen ve adı açıklanmayan bir "aristokrat", soruşturmaya dahil edilen son şüpheli oldu. Times gazetesinin haberine göre daha önce silah konusunda polisle çatışan silah takıntılı koleksiyoncunun bir görgü tanığı tarafından teşhis edildiği belirtildi. "Weekend Snipers" adlı kitabıyla davayı yeniden gündeme getiren gazeteci Ezio Gavazzeni "Bana ulaşan bir tanık, aristokratın akşam yemeklerinde arkadaşlarına safariyle ilgili birden fazla kez övündüğünü bildirdi." dedi. İddialar ilk olarak Miran Zupanic'in 2022 tarihli bir belgeselinde ortaya çıkmış, ardından geçen yıl yeni kanıtlar resmi soruşturmaları tetiklemişti.