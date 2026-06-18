Zenginlerin kanlı eğlencesi! Saraybosna'daki "insan safarisi" soruşturmasında yeni perde! Vucic iddiası
Saraybosna Kuşatması sırasında zengin yabancıların sivilleri hedef aldığı "insan safarisi" skandalında, İtalyan bir aristokratın da şüpheliler arasına girmesiyle soruşturma derinleşiyor. Masum sivillere binlerce mark para biçildiği, çocukları vurmanın en yüksek tarifeyle ücretlendirildiği kan donduran organizasyonda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in de geçmişte bu turlara aracılık ettiği iddiası yeniden gündeme geldi.
Hızlı Özet Göster
- Saraybosna Kuşatması sırasında İngiltere, ABD, İtalya, Rusya gibi ülkelerden gelen yabancıların sivilleri öldürmek için Sırp birliklerine para ödediği iddia edildi.
- İtalya'da tanınmış bir aileden gelen ismi açıklanmayan bir aristokrat, Saraybosna'da insan avına katıldığı şüphesiyle soruşturmaya dahil edildi.
- İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya gibi ülkelerden saldırganların olduğu iddiaları üzerine İtalyan yargıçlar dört şüpheliyi sorguladı.
- Milano Başsavcılığı, savunmasız sivilleri öldürmek suçlamasıyla soruşturma başlattı ve finansal ağın çözülmesi için çalışmalara devam ediyor.
- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Saraybosna İnsan Safarisi ile bağlantılı olduğu iddiaları, Vučić tarafından yalanlandı.
İnsanlık tarihinin kara lekelerinden Saraybosna Kuşatması ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İNSAN AVI İÇİN SIRP BİRLİKLERİNE PARA ÖDEDİLER
Modern tarihin en uzun kuşatmalarından biri olan (1992-1996) Saraybosna Kuşatması sırasında İngiltere, ABD, İtalya, Rusya ve daha pek çok ülkeden yabancıların sivilleri öldürmek için Sırp birliklerine para ödemesi yaptığı ortaya çıkmıştı. İnsan öldürmek için Saraybosna'ya gelen zenginler, özellikle bebek ve hamileleri hedef alıyor, bunu eğlence için yapıyordu.
SON ŞÜPHELİ İTALYAN ARİSTOKRAT
İtalya/Milano'da tanınmış bir aileden gelen ve adı açıklanmayan bir "aristokrat", soruşturmaya dahil edilen son şüpheli oldu. Times gazetesinin haberine göre daha önce silah konusunda polisle çatışan silah takıntılı koleksiyoncunun bir görgü tanığı tarafından teşhis edildiği belirtildi.
"Weekend Snipers" adlı kitabıyla davayı yeniden gündeme getiren gazeteci Ezio Gavazzeni "Bana ulaşan bir tanık, aristokratın akşam yemeklerinde arkadaşlarına safariyle ilgili birden fazla kez övündüğünü bildirdi." dedi.
İddialar ilk olarak Miran Zupanic'in 2022 tarihli bir belgeselinde ortaya çıkmış, ardından geçen yıl yeni kanıtlar resmi soruşturmaları tetiklemişti.
İTALYA, İNGİLTERE, ALMANYA, İSPANYA…
İtalyan yargıçlar, aralarında 80 yaşında eski bir kamyon şoförünün de bulunduğu dört şüpheliyi ve olaya karışanları teşhis edebilecek 20 tanığı sorguladı.
Avusturya, aralarında "Kont" lakaplı birinin de bulunduğu iki şüpheli hakkında kendi soruşturmasını başlattı. Ayrıca İngiltere, Almanya, İspanya, Rusya, ABD ve Kanada'dan da silahlı saldırganların olduğu iddia ediliyor.
MASUM CANLARIN BEDELİ 100 BİN EURO
Ortaya çıkan iddialara ve savcılık dosyasına göre İtalya, ABD ve Rusya gibi ülkelerden gelen aşırı zengin "turistler", savunmasız sivilleri hedef almak için dönemin parasıyla 100 bin euro'ya varan ücretler ödedi.
İtalyan yazar Ezio Gavazzeni'nin şikayeti ve Saraybosna eski Belediye Başkanı Benjamina Karić'in sunduğu raporlarla açılan soruşturmada, kan donduran bir "fiyat listesi" iddiası yer alıyor. İfadelere göre, safariye katılan katiller için her hedef grubunun ayrı bir ücreti bulunuyordu. En yüksek tarife ise çocukları vurmak için belirlenmişti. Erkekler, kadınlar ve yaşlılar ise listeye göre farklı ücretlendiriliyor ya da bazı "paketlerde" ücretsiz hedef olarak sunuluyordu.
KATLİAM GÜZERGAHI
Soruşturma dosyasındaki tanık ifadelerine göre, İtalya'dan katılan zenginlerin organizasyon ağı oldukça planlıydı. Şüphelilerin önce İtalya'nın Trieste kentinde buluştuğu, ardından Belgrad üzerinden hava ya da kara yoluyla Pale bölgesine geçiş yaptığı belirtiliyor. Buradan ise Bosna Sırp askerlerinin eşliğinde, Saraybosna'yı doğrudan gören Grbavica gibi stratejik tepelerdeki keskin nişancı mevzilerine götürüldükleri ifade ediliyor.
Milano Başsavcılığı'nın "savunmasız sivilleri, kadınları ve çocukları kasten öldürmek" suçlamasıyla başlattığı soruşturmada, kimliği belirlenen ilk şüphelilerin Milano, Torino ve Trieste gibi şehirlerle bağlantılı olduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında, bu korkunç turları organize eden yapının arkasındaki diğer isimlerin ve finansal ağın çözülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
VUCİC'İN KATLİAM SAFARİSİNDEKİ GÖREVİ
Alman Der Spiegel dergisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in 1990'lardaki "Saraybosna İnsan Safarisi" ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları içeren makalesini, Vucic'in yalanlama açıklamalarını ekleyerek yeniden gündeme getirdi.
Spiegel'in yeniden yayınladığı dosyada, savaş döneminde radikal milliyetçi çizgide bir gazeteci olan Aleksandar Vucic'in, Saraybosna'ya gelen "yabancı konuklara" eşlik etmekle görevli "gönüllüler" arasında yer aldığı iddia ediliyor.
20 BİN ALMAN MARKINI BİZZAT TESLİM ALDI
Dergide yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise Vucic'in, Saraybosna'daki Yahudi Mezarlığı mevziisinde "İtalyan bir konuk" tarafından "bağış" adı altında ödenen 20.000 Alman Markını bizzat teslim aldığı yönünde. Bahsi geçen "safari" turlarında, Sırp güçlerinin kontrolündeki tepelere getirilen zengin batılıların, çocuk, kadın ya da yaşlı ayrımı yapmaksızın sivillere ateş etmek için büyük paralar ödediği ileri sürülüyor.
Vucic'in basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, iddialar kesin bir dille reddedildi. Sözcü, Vucic'in söz konusu dönemde haberlerde adı geçen Sırp komutanın emri altında asla görev yapmadığını ve o birliğe hiçbir zaman üye olmadığını vurguladı. Ayrıca, bahsi geçen komutanın da hayattayken bu durumu defalarca teyit ettiği hatırlatıldı.