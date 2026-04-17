Suriye Cumhurbaşkanı, ülkesinin Rusya, ABD ve Çin ile dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığını ve çatışmaların posta kutusu olmak yerine stratejik güvenliğini sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Şara, ABD menşeli yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye'nin yatırıma dayalı yeniden inşa vizyonu izlediğini ve politize edilmiş yardım yerine kendi kendine yetebilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye yönetimi, YPG/SDG ile entegrasyon sürecinin aşamalı olarak devam ettiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü temellendirmek için iyi ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'nin herhangi bir çatışmada taraf olmaması ve diplomasinin hakim olduğu bir bölge hedeflediklerini açıkladı.

Bölgede "çatışmanın çıkmaması ve alevlenmemesi" için çaba sarf ettiklerini belirteren Şara "Hedef, diplomasinin hakim olduğu ve çatışmaların olmadığı bölge olmak. Suriye'nin herhangi bir çatışmada taraf olmamasına çabalıyoruz." dedi.

ÇATIŞMA DEĞİL STRATEJİK GÜVENLİK

Bölgenin son yüzyıldan beri "daha önce tarihte olmadığı kadar" zor bir dönemden geçtiğini ve birçok problemler yaşadığını kaydeden Şara, bölge halkları adına bu zorluklara karşı rol almaya çabaladığını bildirdi.

Şara, Suriye'nin "çok müstesna bir coğrafi konumda" bulunduğunu kaydederek, ülkesinin "çoğu zaman bir dünya gücü tarafında kendisinden yana olmaya zorlandığını" belirterek, "Bu seçeneğe artık mahkum değiliz." dedi.

Ülkesinin hem Rusya hem ABD hem de Çin ile dengeli bir ilişki kurmaya çabaladığını anlatan Şara, "Çatışmaların posta kutusu olmaktansa, stratejik güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.