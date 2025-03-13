Şara Anayasa beyannamesini onayladı! İşte Suriye’de yeni dönem

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Anayasa beyannamesini onayladı.

ŞARA ONAYLADI! SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Şara Anayasa Taslağı'nı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu belgenin Suriye halkının inşa ve kalkınma yolunda iyi bir alamet olmasını umuyoruz." dedi.

GEÇİŞ DÖNEMİ BEŞ YIL

İşte Anayasa Beyannamesi Hazırlama Komisyonu'ndan gelen bilgilere göre yeni Anayasa'nın detayları..

Anayasa'ya göre geçiş dönemi beş yıl olacak. Olağanüstü hal ilanı Milli Güvenlik Kurulu'nun, uzatılması ise Halk Meclisi'nin onayına tabi olacak.