Suriye 'nin başkenti Şam 'da devrik lider Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıkarken, "Suriye özgürdür" sloganları atıldı.

Şam'da gergin gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı (İHA)

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından hayat normale dönüyor. Esad rejiminin ardından ülkede sakinlik hakim olsa da kimi zaman rejim destekçileri ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor.