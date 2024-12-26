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Şam'da gergin gece! Rejim destekçileri ile muhalifler çatıştı!

Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Beşşar Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında "Suriye özgürdür" sloganları atıldı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 00:37 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 00:37
Şam’da gergin gece! Rejim destekçileri ile muhalifler çatıştı!

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    Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıkarken, "Suriye özgürdür" sloganları atıldı.

    Şam'da gergin gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı (İHA)Şam'da gergin gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı (İHA)

    Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından hayat normale dönüyor. Esad rejiminin ardından ülkede sakinlik hakim olsa da kimi zaman rejim destekçileri ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor.

    Şam'da gergin gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı (İHA)Şam'da gergin gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı (İHA)

    ŞAM SOKAKLARINDA SİLAH SESLERİ

    Başkent Şam'da bu gece silah sesleri yüskeldi. Kenar mahallelerde Esad yanlısı halk ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından toplanan bir grup, "Suriye özgürdür, Suriye'de herkes eşittir, birdir" sloganları atarak, Emevi Meydanı'na yürüdü.

    Muhalif güçlerin yoğun önlem aldığı meydanda slogan atmaya devam eden göstericiler, bir süre sonra dağıldı.