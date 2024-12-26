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Gazze kasabı kana doymuyor! Yine bir evi hedef aldı: çok sayıda ölü ve yaralı var

Soykırımcı İsrail Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15'ten fazla kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:15 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:15
Gazze kasabı kana doymuyor! Yine bir evi hedef aldı: çok sayıda ölü ve yaralı var

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    İsrail ordusunun Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15'ten fazla kişi yaralandı.

    Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde Delul ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 15'ten fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

    AA muhabirine açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının söz konusu evi bombalaması sonucunda aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

    Görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin bombalanan evin enkazı altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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