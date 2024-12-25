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Şam'da Esad rejiminin gözaltı merkezinde binlerce kayıp insanın kimlikleri bulundu

Suriyeli aileler Esad'ın devrilmesinin ardından Başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'ndaki gözaltı merkezinde bulunan kimlik kartları ve pasaportlardan yakınlarının izini sürmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Şam’da Esad rejiminin gözaltı merkezinde binlerce kayıp insanın kimlikleri bulundu

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    Suriyeli aileler Esad'ın devrilmesinin ardından Başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'ndaki gözaltı merkezinde bulunan kimlik kartları ve pasaportlardan yakınlarının izini sürmeye başladı. Alıkonulan kardeşini arayan İbrahim Abdulasker, "Her yerde onu aradım ancak bulamadım" ifadesini kullandı. Cezaevlerinden çıkanların arasında yakınlarını bulamayan aileler, merkezde tutulan kişilere ait olduğu düşünülen yüzlerce kimlik kartı ve pasaportu araştırdı. Birçoğu yakınlarının kimliklerine ulaştı. Bazıları da merkezden umutsuzca ayrıldı. Daha önce buradaki gözaltı ve işkence merkezinde bir müddet tutulan Yusuf Haldan, "Devrimci kardeşlerimiz bizi kurtardı. Burada yaklaşık 1,5 ay tutuldum. Ben kimliğimi bulmaya geldim. Eşyalarım da vardı, şu an nerede bilmiyorum" diye dert yandı. Tutsaklara çeşitli işkenceler uygulandığını anlattı. "Burada binlerce insan haksızlığa uğradı. Tutsaklar masumdu" değerlendirmesini yaptı.

    HAYALDİ GERÇEK OLDU

    Suriyeli aileler, 14 yıl sonra Kasyun Dağı'nda faaliyete geçen kafelerde kahve içmeye ve Şam'ı izlemeye başladı. Sosyal medyada da buraya ilişkin binlerce paylaşım yapıldı. "Hayalimiz gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.

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