Şam'da bombalı saldırı önlendi! 2 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, İç Güvenlik Güçlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, gece devriyesi sırasında Seyyide Zeyneb bölgesindeki askeri kışla ve kamu kurumlarına giden yollarda görev yapan güvenlik güçleri, yol kenarında yüzleri kapalı 2 kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şam kırsalında DEAŞ'ın bombalı saldırısı önlendi (Haberin görseli Suriye medyasından alındı)

BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR



Açıklamada, şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği, olay yerinde yapılan incelemede ise bir kamu kurumunu hedef alan terör eylemi amacıyla patlayıcı düzenek yerleştirme hazırlığında olduklarının anlaşıldığı ifade edildi.

DEAŞ İLE BAĞLANTILI OLDUKLARI AÇIKLANDI



Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildiği, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduklarının belirlendiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının terörle mücadele, vatandaşların korunması ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



OTOBÜSE BOMBALI SALDIRI



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suriye'nin başkenti Şam'da bir yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.