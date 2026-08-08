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Şam'da bombalı saldırı önlendi! 2 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Suriye'nin başkenti Şam'da, bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olan 2 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Son zamanlarda Suriye'nin istikrarını hedef alan saldırılarda artış yaşanırken, Şam yönetimi ülkenin birlik ve refahı için çalışmalarına devam ediyor.

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Şam'da bombalı saldırı önlendi! 2 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Suriye İç Güvenlik Güçlerinin, Şam kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, İç Güvenlik Güçlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, gece devriyesi sırasında Seyyide Zeyneb bölgesindeki askeri kışla ve kamu kurumlarına giden yollarda görev yapan güvenlik güçleri, yol kenarında yüzleri kapalı 2 kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şam kırsalında DEAŞ'ın bombalı saldırısı önlendi (Haberin görseli Suriye medyasından alındı)Şam kırsalında DEAŞ'ın bombalı saldırısı önlendi (Haberin görseli Suriye medyasından alındı)

BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Açıklamada, şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği, olay yerinde yapılan incelemede ise bir kamu kurumunu hedef alan terör eylemi amacıyla patlayıcı düzenek yerleştirme hazırlığında olduklarının anlaşıldığı ifade edildi.

DEAŞ İLE BAĞLANTILI OLDUKLARI AÇIKLANDI

Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildiği, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduklarının belirlendiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının terörle mücadele, vatandaşların korunması ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Suriyenin başkenti Şamda patlama: Ölü ve yaralılar varSuriyenin başkenti Şamda patlama: Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: Ölü ve yaralılar var


OTOBÜSE BOMBALI SALDIRI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suriye'nin başkenti Şam'da bir yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

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