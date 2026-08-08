ABD ile varılan ancak uygulanamayan mutabakata ilişkin konuşan Pezeşkiyan, anlaşmanın arkasında olduklarını belirterek, "Mutabakat zaptı adına yazdıklarımızı tüm gücümüzle savunacağız. Eksik kaldığımız bir madde bulun. Neden sürekli 'savaşalım' demek zorundayız? İsrail'in istediği bu. İsrail savaşın devam etmesini istiyor." dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın diplomatik sürecin yanı sıra olası bir savaşa da hazır olduğunu ifade ederek, "Eğer bizi teslim olmaya zorlamak istiyorlarsa, savaşacağız, geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz ama haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim? İçeridekilerden bazıları, bilerek veya bilmeyerek, aynı mesajı tekrar ediyorlar." diye konuştu.

"SİLAHLI KUVVETLER VE HÜKÜMET ARASINDA TAM UYUM VAR"

ABD ile yapılan mutabakat konusunda İran hükümeti ile silahlı kuvvetler arasında görüş ayrılığı bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtlayan Pezeşkiyan, kararın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındığını belirtti.

Pezeşkiyan, "Bu konudaki karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındı ve tüm güvenlik, savunma ve askeri güçler bunu savundu ve kabul etti." ifadelerini kullanarak, "Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında tam bir uyum var." dedi.