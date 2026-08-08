İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD ile mutabakat mesajı: Tüm gücümüzle savunacağız! Teslim olmaya zorlarlarsa savaşırız
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan ancak uygulanamayan mutabakat zaptını savunacaklarını belirterek diplomatik sürece destek mesajı verdi. Pezeşkiyan, savaş ihtimaline karşı da geri adım atmayacaklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakat zaptının uygulanmasını desteklediklerini açıkladı. Ülke medyasında yayımlanan özel röportajının son bölümünde dış politika ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Pezeşkiyan, diplomatik sürecin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
"MUTABAKAT ZAPTINI TÜM GÜCÜMÜZLE SAVUNACAĞIZ"
ABD ile varılan ancak uygulanamayan mutabakata ilişkin konuşan Pezeşkiyan, anlaşmanın arkasında olduklarını belirterek, "Mutabakat zaptı adına yazdıklarımızı tüm gücümüzle savunacağız. Eksik kaldığımız bir madde bulun. Neden sürekli 'savaşalım' demek zorundayız? İsrail'in istediği bu. İsrail savaşın devam etmesini istiyor." dedi.
Pezeşkiyan, İran'ın diplomatik sürecin yanı sıra olası bir savaşa da hazır olduğunu ifade ederek, "Eğer bizi teslim olmaya zorlamak istiyorlarsa, savaşacağız, geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz ama haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim? İçeridekilerden bazıları, bilerek veya bilmeyerek, aynı mesajı tekrar ediyorlar." diye konuştu.
"SİLAHLI KUVVETLER VE HÜKÜMET ARASINDA TAM UYUM VAR"
ABD ile yapılan mutabakat konusunda İran hükümeti ile silahlı kuvvetler arasında görüş ayrılığı bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtlayan Pezeşkiyan, kararın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındığını belirtti.
Pezeşkiyan, "Bu konudaki karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındı ve tüm güvenlik, savunma ve askeri güçler bunu savundu ve kabul etti." ifadelerini kullanarak, "Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında tam bir uyum var." dedi.
"DİĞER ÜLKELERE SALDIRMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"
İran'ın ABD ile savaş sırasında bölgedeki Amerikan üslerine ve hedeflerine yönelik saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, komşu ülkeleri hedef alma niyetinde olmadıklarını söyledi.
Pezeşkiyan, "Bize bir yerden saldırı düzenlenirse, doğal olarak saldırının gerçekleştirildiği aynı yer hedef alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin bölge ülkelerindeki toprakları ve askeri üsleri İran'a yönelik saldırılarda kullandığını belirten Pezeşkiyan, komşu Müslüman ülkelerin topraklarının İran'a karşı kullanılmasına neden izin verdiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diğer ülkelere saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Siyonist İsrail'in, 'Büyük İsrail' hedefinin aksine 'Büyük İran' peşinde değiliz. Komşu ülkelerin tümünü kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Çatışmaya gerek yok ve biz sınırları paylaşıyoruz ve komşuyuz. Buna karşılık İsrail, Müslüman milletlerin sınırlarına saygı göstermiyor, işgale ve topraklarını ele geçirmeye odaklanmış durumda."
"TÜM MÜSLÜMANLARIN KARDEŞ OLDUĞUNA İNANIYORUM"
İsrail ve ABD'nin Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalıştığı yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Pezeşkiyan, bu girişimleri engellemek için çalıştıklarını söyledi.
Pezeşkiyan, "Bunu engellemek için çalışıyoruz. Elbette, farklı bakış açılarından kaynaklanan içsel zorluklarla da karşı karşıyayız. Ve doğal olarak, Amerika ve İsrail bu durumdan yararlanıyor. Daha önce de belirttiğim gibi inancım tüm Müslümanların kardeş olduğudur." ifadelerini kullandı.