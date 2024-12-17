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Şam yakınlarında 100 bin kişilik toplu mezar bulundu

Suriye'de katil Esad rejiminin katlettiği insanların yer aldığı bir toplu mezar daha ortaya çıktı. Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da yer alan mezara en az 100 bin kişinin gömüldüğü tahmin ediliyor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşar Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta incelemelerde bulundu. Öte yandan dün Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:50
Şam yakınlarında 100 bin kişilik toplu mezar bulundu

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    ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü (SETF) Başkanı Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulunduğunu söyledi.

    ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı (SETF) Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

    Qutayfah'da 5 toplu mezar bulunduğunu bildiren Moustafa, yalnızca bir toplu mezarda Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

    Suriye'de 100 bin kişilik toplu mezar bulundu. (İHA)Suriye'de 100 bin kişilik toplu mezar bulundu. (İHA)

    Moustafa, bölgede gömülü ceset sayısının yüz bin kadar olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, "Toplu mezarlarda Suriyelilerin yanı sıra ABD'li, İngiliz vatandaşlarının cansız bedenleri de var. Bu çok fazla. İhtiyatlı bir tahmin" dedi. Moustafa, cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden toplu mezar yerine gönderildiğini söyledi.

    Suriye'de 100 bin kişilik toplu mezar bulundu. (İHA)Suriye'de 100 bin kişilik toplu mezar bulundu. (İHA)


    Cesetlerin ayrıca Şam Belediyesi cenaze bürosu tarafından taşındığını kaydeden Mouaz Moustafa, personelin cesetleri soğutmalı traktör römorklarından indirilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. Moustafa, toplu mezarların açılması ve cesetlerin gömülmesinde çalışan kişilerle konuştuklarını dile getirerek, "Çoğu zaman emir üzerine cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla örttüklerini söylediler" dedi.

    Suriye'de 100 bin kişilik toplu mezar bulundu. (İHA)Suriye'de 100 bin kişilik toplu mezar bulundu. (İHA)

    Yüzlerce Suriyeli Esad rejimi tarafından 2011 yılından bu yana öldürüldü ve işkencelere uğradı.

    Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)

    TOPLU MEZARLIKTA İNCELEME

    Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşar Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta incelemelerde bulundu.

    Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)

    Sivil Savunma ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) dünkü yayınlarının ardından Bağdat Köprüsü bölgesinde toplu mezarlıkta çalışma başlattı.

    Ekipler, mezarlıkta Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarını koruma altına aldı.

    Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)

    Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede cesetlerin olduğuna dair ihbar aldıktan sonra mezarlığa geldiklerini söyledi.

    Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)

    Selmo, "Burası gerçekten çok korkutucu, tam anlamıyla dehşet verici. Burası Suriye'nin halini anlatıyor. Bu yer organize bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Çok korkutucu bir mezarlık. Cesetler saygısızca gömülmüş. Cesetleri un çuvallarına konulmuş ve atılmış şekilde gördük." dedi.

    Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)

    İlk izlenimlerine göre cesetlerin tutuklara ait olduğunu düşündüklerini anlatan Selmo, cesetlerin kimliklerini henüz tespit edemediklerini kaydetti.

    Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta çalışma yaptı. (AA)

    AA ekipleri, dün, Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntülemişti.

    Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)

    DERA 12'DEN FAZLA TOPLU MEZAR

    Öte yandan dün Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.

    Çöken Baas rejiminin ardından ülke genelinde arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor.

    Dera'da kazı çalışmalarını yürüten ve Baas rejiminin devrilmesinde etkili olan muhalif gruplar tarafından yapılan açıklamada, Dera'ya bağlı İzraa ilçesinde toplu mezar tespit edildiği bildirildi.

    Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)

    Açıklamada, iş makineleriyle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 31 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

    Bölgede 12'den fazla toplu mezarın bulunduğu belirtilirken, tespit edilen ceset sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

    Toplu mezar bölgesine ilişkin paylaşılan görsellerde, kazı çalışmalarının iş makineleri ve vatandaşların katılımıyla sürdüğü görülüyor.

    Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, bugün, Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve çöken Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntülemişti.

    Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)

    Mezarlığa Sednaya Hapishanesi dahil çeşitli cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlaşılıyor.

    Üst üste defnedilen cesetler için açılan uzun ve derin çukurların yer aldığı görüntülerde hapishane kodları ve ölen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu sanılan çuvallar bulunmuştu.

    Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. (AA)

    Mezarlardan çıkarılan çuvalların içinin ceset kalıntılarıyla dolu olduğu görülürken, çukurlardan birinden içi ceset kalıntılarıyla dolu 8 çuval çıkarılmıştı.

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