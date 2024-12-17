Şam yakınlarında 100 bin kişilik toplu mezar bulundu

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ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü (SETF) Başkanı Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulunduğunu söyledi.



ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı (SETF) Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Qutayfah'da 5 toplu mezar bulunduğunu bildiren Moustafa, yalnızca bir toplu mezarda Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Suriye'de 100 bin kişilik toplu mezar bulundu. (İHA) Moustafa, bölgede gömülü ceset sayısının yüz bin kadar olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, "Toplu mezarlarda Suriyelilerin yanı sıra ABD'li, İngiliz vatandaşlarının cansız bedenleri de var. Bu çok fazla. İhtiyatlı bir tahmin" dedi. Moustafa, cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden toplu mezar yerine gönderildiğini söyledi.