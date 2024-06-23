Manchester’da tüm uçuşlar iptal edildi! Elektrik kesintisi havalimanında kaos yarattı: Yolcular sıkıştı valizler sahipsiz kaldı

Havalimanı sözcülerinden biri elektrik kesintisi nedeniyse yaşanan kaosun ardından "Yolcuların uçuşlarında olmayan bagajlarıyla mümkün olan en kısa sürede yeniden buluşturulmalarını sağlamak için havayollarıyla birlikte çalışacağız. Gelen bazı uçuşlar diğer havalimanlarına yönlendiriliyor, bu nedenle havalimanından yolcu alacak olan herkesin seyahate çıkmadan önce kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve mümkün olan en kısa sürede normal hizmete dönmeyi hedefliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

BİR AYDA İKİ UÇUŞ KRİZİ

Manchester'daki kaos, Birmingham Havalimanı'ndaki yolcuların güvenlikten geçmek için saatlerce kuyrukta beklemesinin ardından bir aydan kısa bir süre sonra ortaya çıktı.