Manchester’da tüm uçuşlar iptal edildi! Elektrik kesintisi havalimanında kaos yarattı: Yolcular sıkıştı valizler sahipsiz kaldı

İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester Havalimanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından tüm uçuşlar iptal edildi.
İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester Havalimanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından tüm uçuşlar iptal edildi.
MANCHESTER'DA YOLCU İZDİHAMI
Havalimanında kaos yaşanırken check-in yapamayan ve uçaklarda sıkışıp kalan öfkeli yolcuların oluşturduğu kuyruk adeta izdihama yol açtı.
Yolcuların havalimanından ayrılamadığı, bulundukları yerde resmen sıkışıp kaldıkları belirtildi.
BİNLERCE VALİZ KARIŞTI
Taşıma bantları ve bilgisayarlar çalışmayı bıraktığı için yüzlerce valizin terk edilmiş bir şekilde check in alanlarında kaldığı belirtildi.
Yolcular "Çantalar kesinlikle her yerdeydi ve kimse bize hangisinin nerede olduğunu söylemedi. Tam bir kaos vardı." dedi.
Havalimanı sözcülerinden biri elektrik kesintisi nedeniyse yaşanan kaosun ardından "Yolcuların uçuşlarında olmayan bagajlarıyla mümkün olan en kısa sürede yeniden buluşturulmalarını sağlamak için havayollarıyla birlikte çalışacağız. Gelen bazı uçuşlar diğer havalimanlarına yönlendiriliyor, bu nedenle havalimanından yolcu alacak olan herkesin seyahate çıkmadan önce kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve mümkün olan en kısa sürede normal hizmete dönmeyi hedefliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
BİR AYDA İKİ UÇUŞ KRİZİ
Manchester'daki kaos, Birmingham Havalimanı'ndaki yolcuların güvenlikten geçmek için saatlerce kuyrukta beklemesinin ardından bir aydan kısa bir süre sonra ortaya çıktı.