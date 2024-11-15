Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna (Takvim.com.tr arşiv)



Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeyi kullandı:

"Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir."