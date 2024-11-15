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2 yıl sonra bir ilk! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna

Almanya Başbakanı Scholz, 2 yıl aradan sonra ilk kez Rus lider Vladimir Putin’i görüştü. Scholz görüşmede, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olmasını istedi ve Almanya'nın Ukrayna'yı barış sürecinde tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 18:27 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 19:07
2 yıl sonra bir ilk! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi.


2 yıl sonra bir ilk!

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna (Takvim.com.tr arşiv) Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna (Takvim.com.tr arşiv)

Açıklamada, Almanya Başbakanı Scholz'ün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınadığı ve Başkan Putin'e askerlerini geri çekmesi, savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Scholz görüşmede, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olmasını istedi ve Almanya'nın Ukrayna'yı barış sürecinde tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna (Takvim.com.tr arşiv) Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna (Takvim.com.tr arşiv)

Açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Scholz'ün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önceden telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmelerinden sonra da görüşmeye devam edeceği belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna (Takvim.com.tr arşiv) Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna (Takvim.com.tr arşiv)

Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeyi kullandı:

"Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir."

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