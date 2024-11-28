Rusya’dan Ukrayna’ya 100 İHA ve 90 füze! Putin’den ABD ve İngiltere’ye mesaj

Rusya Ukrayna'ya 100 İHA ve 90'dan fazla füze ateşledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sabah saatlerinde Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırdığını söylerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı operasyonun ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik silah saldırılarına bir cevap olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Odesa bölgesinde açıklanmayan bir yere yapılan füze saldırısı sonrasında hasar gören bir ev, AFP

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA FÜZE

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun İHA ve füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik yaklaşık 100 İHA ile çeşitli türden 90'ın üzerinde füze fırlattığını belirtirken "Hedef enerji sektörümüzdü." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Takvim Fotoğraf Arşivi

PUTİN'DEN ABD VE İNGİLTERE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı operasyonun ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik silah saldırılarına bir "cevap" olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

Zekenski ise Ukrayna'nın bazı bölgelerine misket başlıkları içeren "Kalibr" tipi füzelerle saldırı yapıldığını ve bu durumun, devam eden arama kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Kiev'de insanlar Rus askeri saldırısı sırasında bir metro istasyonuna sığınıyor, Reuters

Kış döneminde artan Rus saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Zekenski, bu konuda müttefikler ile yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi ve "Bu tür saldırılar, hava savunma sistemlerine artık depolama üslerinde değil, hayatı kurtaracak Ukrayna'da ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor." dedi.

YARALILAR VAR

Başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın bazı büyük şehirlerde patlama sesleri duyuldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırılar nedeniyle Kiev'de 2, Odessa bölgesinde ise 3 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Kiev'de insanlar Rus askeri saldırısı sırasında bir metro istasyonuna sığınıyor, Reuters

ENERJİ TESİSLERİ HEDEFTE

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko da sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını ve bu nedenle elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirmişti.

Galuşçenko, "Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.