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Rusya'dan Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına ilişkin sert tepki: "Buna izin vermeyeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Ukrayna krizine değinen Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 20:25 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 20:25
Rusya’dan Ukrayna’nın NATO’ya dahil olmasına ilişkin sert tepki: Buna izin vermeyeceğiz

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Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşme'de Ukrayna krizine de değinen Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bir araya geldi (takvim.com.tr | Arşiv)Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bir araya geldi (takvim.com.tr | Arşiv)

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Macaristan arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ve uluslararası konular ele alındı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Macaristan yönetiminin, kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız siyaset izlediğini söyledi.

NATO - Rusya - Ukrayna bayrağı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)NATO - Rusya - Ukrayna bayrağı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

"UKRAYNA'NIN NATO'YA DAHİL OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Ukrayna krizine değinen Lavrov, bu krizin çözümü için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Nedenlerden biri, NATO'nun doğuya doğru ilerleyerek, Ukrayna'yı içine çekme girişimi. Bu, Rus sınırlarında askeri tehdit oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceğiz." dedi. Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların dondurulması ihtimaline ilişkin, "bunun, barışa götüren yol olmadığını" vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (takvim.com.tr | Arşiv)Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (takvim.com.tr | Arşiv)

"MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "Ukrayna ile ülkemizin meşru çıkarlarının kapsamlı şekilde dikkate alınması doğrultusunda müzakerelere hazırız." ifadesini kullandı.

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