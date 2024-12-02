Rusya'dan Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına ilişkin sert tepki: "Buna izin vermeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya 'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşme'de Ukrayna krizine de değinen Lavrov, Ukrayna'nın NATO 'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bir araya geldi (takvim.com.tr | Arşiv)

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Macaristan arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ve uluslararası konular ele alındı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Macaristan yönetiminin, kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız siyaset izlediğini söyledi.