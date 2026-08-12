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Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler

Rusya'da Telegram ve Google hakkında açılan davalarda karar çıktı. Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, yasaklı içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Telegram'a 18,4 milyon, Google'a ise 7,6 milyon ruble para cezası verdi. İki platforma verilen cezaların toplamı 26 milyon rubleye ulaştı

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Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler

Rusya'da Telegram ve Google'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26 milyon ruble para cezası verildi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, iki platform hakkında açılan davaları karara bağladı. Mahkeme, platformlardaki yasaklı içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle yasalara uyulmadığına hükmetti.

Rusya'dan Telegram ve Google'a 26 milyon ruble para cezası (Fotoğraflar Reuters ve AA'dan alınmıştır))Rusya'dan Telegram ve Google'a 26 milyon ruble para cezası (Fotoğraflar Reuters ve AA'dan alınmıştır))

TELEGRAM'A 18,4 MİLYON RUBLE CEZA

Mahkemenin kararında en yüksek para cezası Telegram'a verildi. Platformun 18,4 milyon ruble ödemesine hükmedildi.

Google hakkında verilen para cezasının tutarı ise 7,6 milyon ruble olarak açıklandı. Böylece iki şirkete verilen cezaların toplamı 26 milyon rubleye çıktı.

Toplam cezanın yaklaşık 313 bin dolara karşılık geldiği belirtildi.

Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler-3

DİĞER PLATFORMLARA DA CEZALAR VERİLMİŞTİ

Rusya'da yabancı internet platformlarına yönelik benzer yaptırımlar daha önce de uygulanmıştı.

Google ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, YouTube, X ve TikTok gibi platformlara da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması veya ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gerekçeleriyle para cezaları verilmişti.

Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler-4

TELEGRAM'A ERİŞİM ENGELİ UYGULANIYOR

Rusya'da Telegram'a yönelik yaptırımlar para cezalarıyla sınırlı değil.

Ülkede Telegram'a erişim engeli de uygulanıyor.

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Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler-6 Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler-7 Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler-8
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