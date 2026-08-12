Rusya'dan Telegram ve Google'a yasaklı içerik cezası: Toplam 26 milyon ruble ödeyecekler
Rusya'da Telegram ve Google hakkında açılan davalarda karar çıktı. Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, yasaklı içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Telegram'a 18,4 milyon, Google'a ise 7,6 milyon ruble para cezası verdi. İki platforma verilen cezaların toplamı 26 milyon rubleye ulaştı
Rusya'da Telegram ve Google'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26 milyon ruble para cezası verildi.
Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, iki platform hakkında açılan davaları karara bağladı. Mahkeme, platformlardaki yasaklı içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle yasalara uyulmadığına hükmetti.
TELEGRAM'A 18,4 MİLYON RUBLE CEZA
Mahkemenin kararında en yüksek para cezası Telegram'a verildi. Platformun 18,4 milyon ruble ödemesine hükmedildi.
Google hakkında verilen para cezasının tutarı ise 7,6 milyon ruble olarak açıklandı. Böylece iki şirkete verilen cezaların toplamı 26 milyon rubleye çıktı.
Toplam cezanın yaklaşık 313 bin dolara karşılık geldiği belirtildi.
DİĞER PLATFORMLARA DA CEZALAR VERİLMİŞTİ
Rusya'da yabancı internet platformlarına yönelik benzer yaptırımlar daha önce de uygulanmıştı.
Google ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, YouTube, X ve TikTok gibi platformlara da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması veya ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gerekçeleriyle para cezaları verilmişti.
TELEGRAM'A ERİŞİM ENGELİ UYGULANIYOR
Rusya'da Telegram'a yönelik yaptırımlar para cezalarıyla sınırlı değil.
Ülkede Telegram'a erişim engeli de uygulanıyor.