Rusya'da Telegram ve Google'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26 milyon ruble para cezası verildi.

Rusya'dan Telegram ve Google'a 26 milyon ruble para cezası (Fotoğraflar Reuters ve AA'dan alınmıştır))

TELEGRAM'A 18,4 MİLYON RUBLE CEZA

Mahkemenin kararında en yüksek para cezası Telegram'a verildi. Platformun 18,4 milyon ruble ödemesine hükmedildi.

Google hakkında verilen para cezasının tutarı ise 7,6 milyon ruble olarak açıklandı. Böylece iki şirkete verilen cezaların toplamı 26 milyon rubleye çıktı.

Toplam cezanın yaklaşık 313 bin dolara karşılık geldiği belirtildi.