Putin'den AB'ye sert uyarı: Ticari gemilerimize el konulmasına karşılık vereceğiz

Putin Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosunun buradaki askeri tatbikatının son aşamasını izledi.

JAPONYA MESAJI: TOPRAK İDDİALARI VAR

Putin, Japonya'nın Ukrayna'daki durumdan dolayı Rusya'ya yönelik "temelsiz" yaptırımlar uyguladığını söyleyerek, "Japonya'nın yaklaşımını anlamak istiyoruz. Japonya, askeri doktrininde ilk kez Rusya'yı tehdit kaynağı olarak gösterdi. Japonya'yı tehdit etmiyoruz. Japonya'ya kesinlikle şikayetimiz yok. Tam aksine Japonya'nın ülkemize karşı toprak iddiası var. Kuril Adaları'nı kastediyorum." şeklinde konuştu.

Bu meselenin İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak ortaya çıkan gerçek olduğunu ve bunun uluslararası belgelerde yer aldığını belirten Putin, Rusya'nın söz konusu soruna çözüm bulmaya hazır olduğunu vurguladı.

Putin, eski Sovyetler Birliği'nin Japonya ile barış anlaşmasına yol açan deklarasyonu imzaladığını ancak Japonya'nın deklarasyona uymaktan vazgeçtiğini kaydederek, "Bir süre sonra Rusya, Japon hükümetinin talebi üzerine barış anlaşmasına ulaşmanın yollarını bulmak için diyaloğu yeniden başlattı ancak şimdi Japonya'nın pozisyonunun değiştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, bu nedenle Pasifik Filosunu geliştirmeye ve yenilemeye devam edeceklerinin altını çizdi.